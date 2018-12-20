Внимание на ядро, "бульканье" и реакцию на кипяток: В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить настоящую красную икру от подделки

Эксперты Роспотребнадзора составили подробную инструкцию, как правильно выбирать красную икру. Чтобы не приобрести подделку или просто невкусный продукт, при покупке учитывать нужно все: цвет, запах, размер, место, где производят продукт (в России их всего два), консерванты в составе, а также упаковку и условия хранения на прилавке.

Красная икра пользуется особым спросом на Новый год, но это всегда ценный продукт - в ней содержатся белки, йод, фосфор, кальций, полиненасыщенные жирыне кислоты, витамины А, Е, D и группы В. Перед праздниками управление Роспотребнадзора по Петербургу подготовило подробную инстукцию, как выбрать и хранить красную икру.

Какими должны быть икринки?

Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, без плёнок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», скорее всего, такую икру уже размораживали и покупать ее не стоит;

Натуральные икринки имеют ядро, искусственные же всегда однородны.

Цвет может различаться в зависимости от породы рыб и степени зрелости, например алый (у чавычи) или янтарный, желтоватый (у форели). Поэтому, покупая икру, обращайте внимание на породу рыбы (она обязательно должна быть указана на упаковке);

Запах у натуральной икры слабый, рыбный, слегка копчёный. Яркий окрас и сильный селёдочный запах выдают или искусственный, или уже испорченный продукт.

Если положить икру в горячую воду – натуральная немного побелеет и опуститься на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

А что с упаковкой?

Внимательно прочитайте этикетку, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. В России красная икра производится на Камчатке и на Сахалине и заготавливается в период нереста рыб - с июня по сентябрь.

Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта (не расфасовки), слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри, вдавленная надпись свидетельствует о подделке.

Маркировка должна содержать вид рыбы, от которой получена икра. Если это зернистая икра, произведённая из мороженой икры рыб семейства лососёвых, - слова "произведена из мороженого сырья";

Если икра получена от гибридов рыб семейства осетровых, то на маркировке должно быть указано наименование гибрида или сочетание видов (например, слова "икра зернистая русско-ленского осетра").

Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее её применяли как консервант, однако с 2010 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются токсические вещества (формальдегиды). Разрешёнными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

Подделку также выдаёт некачественная полиграфия и отсутствие на этикетке подробной информации о продукте и изготовителе.

Крышка банки не должна проминаться и точно не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью, поэтому если при встряхивании вы услышите какое-то бульканье, такую икру не следует покупать.

Как хранить?

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара (обычно это +2…+6°С). Предпочтительна стеклянная или пластиковая тара. Лучше не хранить икру в открытой жестяной банке, переложите ее в сухую стеклянную банку (предварительно стекло следует обработать паром или обдать кипятком). После вскрытия икру следует съесть в течение трех суток.

О рыбе, из которой добывают икру

Эксперты Роспотребнадзора напоминают, что у каждой породы рыб разная икра. Так, если она добыта из горбуши, то цвет икринок будет оранжевым, а их диаметр - 3-5 мм. У форели цвет меняется от желтого до ярко-оранжевого, диаметр - 3-5 мм. У кеты икринки оранжевые с красным отливом, они могут быть в диаметре до 7 мм. Кижуч: цвет икринок - бордовый, диаметр - 3-4 мм. Самая мелкая икра у нерки, она в диаметре всего 3 мм, имеет ярко-красный оттенок.

© Доктор Питер