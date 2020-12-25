Роспотребнадзор рассказал, какие полезные вещества нужны людям в возрасте 65+, и в каких продуктах они содержатся

Роспотребнадзор рассказал, какие полезные вещества нужны людям в возрасте 65+, и в каких продуктах они содержатся10:40, 25.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
После 65 лет эксперты Роспотребнадзора рекомендуют употреблять в пищу продукты, богатые витаминами С и Е, селеном, кремнием, ненасыщенными жирами. Также пенсионерам необходимо ограничить потребление животных жиров и поваренной соли. Специалисты рассказали, как нужно питаться после 65 лет и составили список необходимых продуктов.
Эксперты Роспотребнадзора составили список полезных веществ, которые в первую очередь необходимы россиянам в пожилом возрасте. В него вошли:
- антоциан и ликопин - она защищают кожу от повреждения солнечными лучами;
- витамины А и группы В — ключевые элементы здоровья кожи, ногтей и волос;
- селен, необходимый для производства глутатиона (пищевого вещества, помогающего восстановить повреждённые клетки);
- кремний - повышает выработку коллагена, делающего кожу эластичной и упругой;
- витамин С — антиоксидант, естественный предшественник коллагена в коже;
- витамин Е, предотвращающий появление морщин и восстанавливающий кожу от повреждений;
- моно- и полиненасыщенные жиры, которые защищают организм от воспалений и играют ключевую роль в увлажнении кожи.
Чтобы организм получал все вышеперечисленные полезные вещества, эксперты советуют есть чернику, черноплодную рябину, смородину, арбуз и крыжовник. Из фруктов в список вошли красные апельсины, яблоки. Также в рацион должны входить чернослив, курага и орехи.
Если говорить о рекомендованных крупах, то это пшено, рис, овсянка и греча, а из овощей эксперты выделили помидоры (в том числе после термической обработки), морковь, картофель, сладкий красный перец, капусту и свёклу. Морские водоросли также необходимы в возрасте 65+.
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От жирного мяса лучше отказаться, пожилым следует есть говядину и дикую рыбу (треску, анчоусы, сардины). Для кисломолочных продуктов ограничений нет, главное - они должны быть с пониженной жирностью, обогащенные про- и пребиотиками. Растительное масло по возможности следует заменить оливковым (холодного отжима), а в блюда добавлять петрушку, укроп, зелёный лук, чеснок. Также в рационе должен присутствовать цельнозерновой хлеб и хлеб с отрубями, напитки - зелёные и травяные чаи, отвар шиповника.
Еще несколько рекомендаций: необходимо ограничить употребление поваренной соли (максимум 5 граммов в день), простые сахара (сладости и кондитерские изделия). Есть рекомендуется 4 или 5 раз в день, отваривая, запекая пищу или готовить ее на пару либо аэрогриле.
© Доктор Питер
не забудьте посоветовать включить эти продукты в продуктовую корзину по которой рассчитывается прожиточный минимум, а то пенсии в 14 тысяч на помидоры с оливковым маслицем может не хватить, не говоря уже про треску и говядину.
У меня пенсия и того меньше, но очень выручают макароны - если туда покрошить хлеба, то получаются макароны по-флотски.
А почему только для 65+ ??? Из -за того, что Путин поднял пенсионный возраст до 65 лет? При СССР в статье было бы 60+.