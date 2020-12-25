Роспотребнадзор рассказал, какие полезные вещества нужны людям в возрасте 65+, и в каких продуктах они содержатся

После 65 лет эксперты Роспотребнадзора рекомендуют употреблять в пищу продукты, богатые витаминами С и Е, селеном, кремнием, ненасыщенными жирами. Также пенсионерам необходимо ограничить потребление животных жиров и поваренной соли. Специалисты рассказали, как нужно питаться после 65 лет и составили список необходимых продуктов.

Эксперты Роспотребнадзора составили список полезных веществ, которые в первую очередь необходимы россиянам в пожилом возрасте. В него вошли:

антоциан и ликопин - она защищают кожу от повреждения солнечными лучами;

витамины А и группы В — ключевые элементы здоровья кожи, ногтей и волос;

селен, необходимый для производства глутатиона (пищевого вещества, помогающего восстановить повреждённые клетки);

кремний - повышает выработку коллагена, делающего кожу эластичной и упругой;

витамин С — антиоксидант, естественный предшественник коллагена в коже;

витамин Е, предотвращающий появление морщин и восстанавливающий кожу от повреждений;

моно- и полиненасыщенные жиры, которые защищают организм от воспалений и играют ключевую роль в увлажнении кожи.

Чтобы организм получал все вышеперечисленные полезные вещества, эксперты советуют есть чернику, черноплодную рябину, смородину, арбуз и крыжовник. Из фруктов в список вошли красные апельсины, яблоки. Также в рацион должны входить чернослив, курага и орехи.

Если говорить о рекомендованных крупах, то это пшено, рис, овсянка и греча, а из овощей эксперты выделили помидоры (в том числе после термической обработки), морковь, картофель, сладкий красный перец, капусту и свёклу. Морские водоросли также необходимы в возрасте 65+.

От жирного мяса лучше отказаться, пожилым следует есть говядину и дикую рыбу (треску, анчоусы, сардины). Для кисломолочных продуктов ограничений нет, главное - они должны быть с пониженной жирностью, обогащенные про- и пребиотиками. Растительное масло по возможности следует заменить оливковым (холодного отжима), а в блюда добавлять петрушку, укроп, зелёный лук, чеснок. Также в рационе должен присутствовать цельнозерновой хлеб и хлеб с отрубями, напитки - зелёные и травяные чаи, отвар шиповника.

Еще несколько рекомендаций: необходимо ограничить употребление поваренной соли (максимум 5 граммов в день), простые сахара (сладости и кондитерские изделия). Есть рекомендуется 4 или 5 раз в день, отваривая, запекая пищу или готовить ее на пару либо аэрогриле.

© Доктор Питер