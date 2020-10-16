Фонд ОМС отказался оплачивать шесть дорогих лекарств от рака. Пациенты просят не оставлять их без эффективного лечения

Пациенты направили обращение председателю ФОМС Елене Черняковой - они просят вернуть в список оплачиваемых фондом лекарств 6 дорогостоящих зарубежных препаратов для лечения рака молочной железы и остеопороза. С 2021 года фонд не будет финансировать закупку этих препаратов, так как они не входят в перечень жизненно необходимых лекарств.

Ассоциация онкопациентов «Здравствуй» направила обращение председателю Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елене Черняковой с просьбой вернуть дорогостоящие лекарства для лечения рака в список бесплатных. С 2021 года фонд не будет финансировать 6 дорогостоящих зарубежных препаратов, так как они не входят в перечень ЖНВЛП (жизненно важных лекарственных препаратов). Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на президента ассоциации Ирину Боровову.

В обращении идет речь о препаратах с международными непатентованными наименованиями (МНН) — палбоциклиб, рибоциклиб, абемациклиб, паклитаксел+альбумин и атезолизумаб, которые используют для лечения рака молочной железы. Еще один препарат — деносумаб, его назначают для лечения остеопороза (заболевание, связанное с потерей кальция в костях, что приводит к хрупкости кости - Прим. Ред.).

Препараты для лечения рака молочной железы не имеют аналогов на российском рынке. Их производят американская Pfizer, швейцарские Novartis, Eli Lilly, Celgene и Roche. Деносумаб (против остеопороза) производит американская Amgen. Все препараты дорогие. Так, стоимость атезолизумаба составляет 234 тысячи рублей за упаковку, рибоциклиба — 135 тысяч рублей, палбоциклиба — 77 тысяч рублей.

Пациенты, лишившиеся этих препаратов, серьезно рискуют жизнью. Как только прекратится финансирование, пациентам или регионам придется закупать лекарства за свой счет, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Региональные бюджеты сильно ограничены, они не смогут приобрести нужное количество препаратов.

Ранее Всероссийский союз пациентов заявил об остром дефиците 42 препаратов, который наблюдается в стране с августа. В ВСП считают, что на нехватку лекарств повлияла пандемия, в том числе повышенный спрос из-за лечения COVID-19.

Как писал «Доктор Питер», на дефицит лекарств для лечения рака у детей родители и пациентские организации жалуются с октября - тогда было опубликовано первое письмо, в котором говорилось о критической нехватке в стране 26 недорогих, но незаменимых препаратов. В конце ноября крупнейшие общественные организации опубликовали второе письмо правительству РФ, в котором назвали предпринятые им шаги по устранению дефицита лекарств полумерами. В декабре глава Минздрава Михали Мурашко заявил, что производители лекарств должны нести ответственность за создание дефицита на рынке. В ноябре ФАС служба впервые серьезно повысила стоимость двух дефицитных жизненно важных препаратов — противоопухолевого ломустина и иммунодепрессанта азатиоприна.

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