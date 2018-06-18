В МКБ-10 включили постковидные состояния и ковидные осложнения у детей и взрослых

По инициативе российских терапевтов в Международную классификацию болезней (МКБ-10) включили постоковидный синдром, синдром Кавасаки у детей и цитокиновый шторм у взрослых.

Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробоьев на своей странице в Facebook сообщил, что в МКБ-10 по инициативе российских врачей внесли изменения, связанные с COVID-19. «Наши усилия не прошли даром. Слово «синдром» не используется, но это уже детали», — написал он.

В МКБ-10 добавлен код U08.9 «U08.9 — Личный анамнез COVID-19 неуточненный. Этот дополнительный код используется для записи более раннего эпизода COVID-19, подтвержденного или вероятного, который влияет на состояние здоровья человека, и человек больше не болеет COVID-19. Этот код не следует использовать для составления первичных таблиц смертности», — написал Воробьев.

Еще один новый код - U09.9, «состояние после COVID-19 неуточненное. Примечание: этот необязательный код позволяет установить связь с COVID-19. Этот код нельзя использовать в случаях, когда COVID-19 все еще присутствует».

Помимо этого, в МКБ-10 появились отдельные коды для описания мультисистемного воспалительного синдрома, связанного с COVID-19.

«U10 - мультисистемный воспалительный синдром, связанный с COVID-19. U10.9 - мультисистемный воспалительный синдром, связанный с COVID-19, неуточненный (цитокиновый шторм). Добавлен детский воспалительный мультисистемный синдром (PIMS) с COVID-19, а также синдром Кавасаки, ассоциированный во времени», - пояснил Павел Воробьев.

Павел Воробьев напомнил, что МКБ - это статистическая классификация, не клиническая. «Но она привязывает состояния к определенным разделам классификации, что удобно».

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