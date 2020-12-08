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«Спросите пульмонолога»: Почему эхинацея - не панацея и зачем ехать в ковидную больницу, даже если нет температуры и кашля

15:10, 08.12.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий

Помогают ли препараты с эхинацеей «поднять иммунитет» и почему при нетяжелых симптомах COVID-19 лекарства не всегда ускоряют выздоровление? В Петербурге растет заболеваемость коронавирусной инфекцией и ОРВИ, а значит, у петербуржцев еще остались вопросы к пульмонологам. Ведущие специалисты города продолжают дистанционно помогать горожанам на портале «Доктор Питер».

&laquo;Спросите пульмонолога&raquo;: Почему эхинацея - не панацея и зачем ехать в ковидную больницу, даже если нет температуры и кашля
Фото: pixabay.com

С открытия рубрики «Спросите пульмонолога» на портале «Доктор Питер» прошло уже более полугода, но вопросы по лечению болезней органов дыхания и, конечно, коронавирусной инфекции и пневмонии не иссякают. Читатели продолжают спрашивать, врачи — помогать им разобраться с результатами КТ-исследований, анализов и назначенным лечением.

Напомним, читателям отвечают главный пульмонолог Петербурга и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Николаевна Титова, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Андрей Геннадьевич Козырев, заведующая пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Юрьевна Крошкина, руководитель Городского пульмонологического центра при Введенской больнице Наталья Анатольевна Кузубова. Ответы публикуются обычно в тот же день под общим ником Pulmonolog.MD — увидеть их можно прямо под своим вопросом.

Новые вопросы можно оставлять в комментариях к этому тексту. Публикуем несколько вопросов от читателей, которые были заданы врачам за последние две недели.

- Пытаемся всей семьей поднять иммунитет. Помогают ли в этом препараты эхинацеи? Можно ли эхинацею принимать астматику?

- Достоверных исследований, насколько эффективна эхинацея, просто не было. Не имею ничего против этого препарата (если, конечно, у пациента нет индивидуальной непереносимости), но и считать его панацеей оснований не вижу. Подобных средств на прилавках аптек - легион, и работает ли хоть одно, неясно. Положительные отзывы основываются обычно на личном опыте, который всё же субъективен. Более того, хотя стремление «поднять иммунитет» в нашей стране стало непререкаемой истиной, никто не доказал, что это так уж необходимо. Я не обсуждаю здесь такие ситуации, как ВИЧ-инфекция или заболевания крови, но в большинстве случаев гораздо больше толку будет от здорового образа жизни, полноценного питания, своевременной вакцинации, применения масок при потенциальном контакте с больным человеком (как в наше непростое время). Наконец, если под «иммунитетом» понимать способность организма сопротивляться вирусам и бактериям, то для больного астмой огромное значение имеет корректное лечение его заболевания.

- Мне 81 год, весной перенесла ишемический инсульт и с тех пор принимаю Тромбо АСС 100. Неделю назад пропало обоняние, около 5 дней - сильная слабость, тяжелая голова, высокое давление (160*96), не могу встать с постели. 3 дня, плохо слушаются пальцы (как будто немного сводит). Тест на COVID-19 положительный. Температуры и других проявлений ОРВИ нет. Как защититься от образования тромбов? Принимать что-то дополнительно к Тромбо АССу или вместо него?

- Полагаю, что в вашей ситуации необходимо немедленно вызвать врача, так как вы описываете показания к госпитализации. Возможно, Тромбо АСС и целесообразно было бы заменить на какой-либо антикоагулянт, но заочно назначить это не получится.

- Немного простудила уши (что случается периодически). Как обычно, сразу дышала «Звёздочкой» и принимала антибиотики, чтобы не заболеть дальше. Температуры повышенной не было, кашля и насморка тоже, но через три дня вкусовые ощущения исчезли, и обоняние тоже. ЛОР-врач при осмотре сказала, что с ушами и носом все в порядке, возможно, это нетипичное проявление вируса. Анализ крови в пределах нормы. Мазок дал положительный результат. КТ - в норме. Тест на антитела я делала на 5-й день от начального заболевания - отрицательные (наверное, рано делала). Пила арбидол, сейчас ещё триазавирин, азитромицин по назначению. Сейчас температуры нет, но это ощущение жжения во рту и в грудной клетке и чувство - что-то мешает в ушах так и остаётся, и одышка тоже осталась. При повышенных нагрузках - например, при ходьбе по лестнице. От начала болезни прошло 12 дней. Кажется, что лекарства никак не влияют на самочувствие.

- Могу лишь заметить, что период восстановления после COVID-19 даже лёгкого течения тянется иногда месяцами. Что касается арбидола, триазавирина и азитромицина, их эффективность в отношении коронавируса в лучшем случае сомнительна. Рекомендации ВОЗ по медицинской реабилитации для пациентов, перенёсших COVID-19, предполагают преимущественно дыхательную гимнастику, лечебную физкультуру, преодоление стресса.

Официально о здоровье говорят два отрицательных мазка, забранных с суточным интервалом (насколько я понимаю, вам их как раз предстоит сдать). Другое дело, что можно быть субъективно здоровым при положительном результате мазка и, наоборот, больным при отрицательных. Нужно ли принимать какие-либо лекарства в обоих случаях, заочно сказать трудно. К сожалению, не всегда, когда мы стремимся при умеренной симптоматике ускорить с помощью лекарств процесс выздоровления, это действительно получается. Кроме того, иногда, если и получается, это оказывается эффектом плацебо.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни, Пульмонология

1 комментарий Оставить комментарий

Сыну 14 лет, болеет третью неделю. С 19 ноября потеря обоняния, температура скачет то 36,7 до 37,6. Мазок отрицательный. Жалуется на слабость. Вчера заболел старший сын,19 лет. Болят глаза, потеря обоняния. Это ли не ковид? Почему мазок отрицательный?

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