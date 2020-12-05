Ученые сообщают: Если во время смеха болит грудь, надо идти к онкологу

Онкологи из Америки научились по косвенным признакам распознавать рак легких. Один из самых распространенных симптомов этой болезни - боль в груди, усиливающаяся во время смеха.

Боль в груди, которая усиливается, когда человек смеется- один из распространенных симптомов рака легких, пишет издание Daily Express, ссылаясь на Американское сообщество онкологов. Боль во время смеха может указать на скопление жидкости в легких, увеличение лимфатических узлов и наличие опухоли. Кроме того, она может становится сильнее при глубоком дыхании и кашле, предупреждают врачи.

Существуют и другие симптомы рака легких: долго не проходящий кашель, кровяные выделения при кашле, охриплость, потеря аппетита, снижение веса, одышка, чувство усталости или слабости. Частые бронхиты и пневмонии ученые тоже включили в список тревожных признаков.

При растущей опухоли Панкоста (или опухоли верхней борозды лёгкого - Прим. ред.) — опущение или слабость одного века, уменьшение зрачка в одном из глаз и прекращение потоотделения на одной стороне лица.

Когда рак начинает поражать другие органы, у пациента могут опухать пальцы, отекать конечности, начинает путаться сознание, появляется постоянная головная боль. Врачи подчеркивают, что эти симптомы могут указывать и на ряд других заболеваний, не включая онкологию.