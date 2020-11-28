В России упростили правила оформления инвалидности

В России упростили правила оформления инвалидности12:31, 28.11.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
Для установления или продления инвалидности россиянам не придется самим повторно обращаться в поликлинику для уточнения направления на медико-социальную экспертизу – делать это будут специалисты МСЭ напрямую. Новые правила начнут действовать не сразу, а после отмены временного порядка оформления инвалидности, введенного из-за пандемии.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ № 1942 от 26 ноября 2020 года о внесении изменений в правила оформления инвалидности. Как объясняют в кабмине, изменения коснутся получения в поликлинике направления на медико-социальную экспертизу - это необходимо для установления или продления инвалидности.
«Раньше, если в направлении был указан не полный объём медицинских обследований, гражданам приходилось повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями. По новым правилам этого делать не придётся. Специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации», - говорится в сообщении на сайте правительства.
На возврат направлений из бюро в поликлинику отводится не более трёх рабочих дней, ещё 14 дней будет занимать доработка документов в поликлинике.
Упрощенные правила вступят в силу не сразу, а после отмены временного порядка оформления инвалидности – он действует до 1 марта 2021 года. Сейчас из-за пандемии разрешается автоматически продлевать прежде установленную инвалидность на последующие полгода, а также впервые получать инвалидность без очного освидетельствования.
© Доктор Питер
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Совершенно непонятно о чем это. Откуда МСЭ узнает лучше пациенту или хуже? Кто, кроме лечащего врача, это может знать?! Есть болезни, поддающиеся лечению и инвалидность временная, есть стабильное состояние, есть болезни прогрессирующие. А если пациент получил инвалидность, живя в одном регионе, а переехал в другой? Помимо основной болезни могут появиться сопутствующие, осложнения и т.д. Как это без осмотра, без заключения специалистов направлять пациента на МСЭ?!!!! Скажем, была гипертония, лечился у терапевта, имел 3 рабочую группу; перенес инсульт- вторая; повторный инсульт с параличом, тут уже нужен осмотр невролога, окулиста и лора- вдруг еще ослеп или оглох. И, здравствуй, первая группа! Примеров масса. Даже любимая шутка про ампутированную ногу. Нога не вырастет, лучше не станет, а вот трофическая язва от протеза вполне может появиться и вызвать смертельно опасные проблемы. Или журналисты что-то не поняли и написали чушь или депутаты очередную глупость изобрели/