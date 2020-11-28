В России упростили правила оформления инвалидности

Для установления или продления инвалидности россиянам не придется самим повторно обращаться в поликлинику для уточнения направления на медико-социальную экспертизу – делать это будут специалисты МСЭ напрямую. Новые правила начнут действовать не сразу, а после отмены временного порядка оформления инвалидности, введенного из-за пандемии.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ № 1942 от 26 ноября 2020 года о внесении изменений в правила оформления инвалидности. Как объясняют в кабмине, изменения коснутся получения в поликлинике направления на медико-социальную экспертизу - это необходимо для установления или продления инвалидности.

«Раньше, если в направлении был указан не полный объём медицинских обследований, гражданам приходилось повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями. По новым правилам этого делать не придётся. Специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации», - говорится в сообщении на сайте правительства.

На возврат направлений из бюро в поликлинику отводится не более трёх рабочих дней, ещё 14 дней будет занимать доработка документов в поликлинике.

Упрощенные правила вступят в силу не сразу, а после отмены временного порядка оформления инвалидности – он действует до 1 марта 2021 года. Сейчас из-за пандемии разрешается автоматически продлевать прежде установленную инвалидность на последующие полгода, а также впервые получать инвалидность без очного освидетельствования.



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