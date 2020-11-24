В Петербурге заработал еще один мобильный пункт для экспресс-тестирования на ВИЧ

В Петербурге появился третий автобус, в котором можно анонимно и бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис, получить консультацию специалиста, а также средства защиты от коронавирусной инфекции. Работать новый пункт будет до 2 декабря.

Благотворительный фонд «Гуманитарное действие» приглашает петербуржцев бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис. Сделать это можно в специальном автобусе. Также все желающие смогут получить в мобильном пункте консультацию специалиста и средства индивидуальной защиты от коронавируса.

«Наш фонд ведет ежедневную работу по профилактике ВИЧ-инфекции и оказанию медико-социальной помощи людям, столкнувшимся с этой проблемой. У нас работают два мобильных пункта профилактики ВИЧ среди потребителей психоактивных веществ, а 23 ноября на линию вышел третий, который будет специально предназначен для тестирования так называемого общего населения», - рассказала программный директор фонда Надежда Баринова.

Новый мобильный пункт будет работать до 2 декабря по будням с 14:00 до 20:00, по выходным - с 13:00 до 19:00. Каждый день автобус будет находиться по новому адресу. С подробным расписанием остановок можно ознакомиться здесь.

Запуск дополнительного автобуса приурочен ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. По данным Роспотребнадзора, Петербург занимает 14-е место среди регионов по пораженности ВИЧ - около 1% горожан имеют положительный ВИЧ-статус.

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