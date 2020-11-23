Из России уходят пять импортных лекарств. У одного из них нет аналогов на рынке

Министерство здравоохранения исключило из государственного реестра пять импортных лекарств: «Бактоклав»,«Наклофен», «Эписиндан», «Цисплатин-Тева» и «Зенхейл». Два препарата(«Эписиндан» и «Цисплатин-Тева») назначают при лечении опухолей, а у «Зенхейла» нет аналогов на российском рынке.

Министерство здравоохранения отменило государственную регистрацию пяти импортных препаратов. «Все решения приняты на основании подачи заявлений владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных юридических лиц», - сообщает GMP.

Это препараты: «Бактоклав» (амоксициллин + клавулановая кислота) производства индийской компании «Микро Лабс Лимитед» - антибиотик группы пенициллинов широкого спектра действия, назначается для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний; «Наклофен» (диклофенак) — свечи ректальные производства словенской компании «КРКА, д.д., Ново место» - нестероидное противовоспалительное средство (НПВС), назначается при воспалительных и дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного аппарата; «Эписиндан» (эпирубицин) румынской компании «Синдан-Фарм С.К. С.р.Л.» - противоопухолевый препарат; «Цисплатин-Тева» (цисплатин) компании «Фармахеми Б.В.» из Нидерландов - противоопухолевый; «Зенхейл» (мометазон + формотерол) — аэрозоль для ингаляций от американской компании MSD в США - комбинированное средство, назначается в качестве поддерживающей терапии бронхиальной астмы.

Только у последнего - комплексного препарата «Зенхейл» нет аналогов в идентичном сочетании действующих веществ. У остальных лекарств есть зарегистрированные аналоги и они производятся на российских рынках.