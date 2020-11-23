Во Введенской больнице появился главный врач - полковник

Сегодня вице-губернатор Олег Эргашев и председатель комздрава Дмитрий Лисовец представили коллективу Введенской больницы главного врача. Почти четыре года больница работала с исполняющим обязанности руководителя. Главным врачом стал полковник медицинской службы Сергей Парцерняк.

Еще один полковник медицинской службы запаса возглавил больницу Петербурга. Сергей Парцерняк, доктор медицинских наук, выпускник ВМА им. Кирова. В академии он более 12 лет был заместителем начальника кафедры военно-морской (общей) госпитальной терапии по клинической работе. С 2014 года работал в Городской больнице №15 заместителем главного врача по терапии.

Напомним, на прошлой неделе главным врачом Мариинской больницы назначен тоже полковник медицинской службы, выпускник ВМА Анатолий Завражнов.

Введенская больница - 230-коечный терапевтический стационар с психосоматическим отделением кардиологического профиля, с 2013 года на ее базе работает Городской пульмонологический центр (ГПЦ). В начале эпидемии коронавируса больница позиционировалась как стационар, работающий только с некоронавирусными пневмониями и ОРВИ, несмотря на то, что весной таких диагнозов практически не было. А потому больница регулярно закрывалась на карантин. Уже в мае ее открыли для плановой помощи пациентам с бронхолегочными заболеваниями.

© Доктор Питер