Санаториям назначили стандарты медицинской помощи и клинические рекомендации для отдыхающих

Минздрав обязал санатории проводить лечение пациентов на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов оказания медицинской помощи. Новый приказ вступает в силу 1 января 2022 года.

Минздрав РФ внес изменения в приказ №1028н «О внесении изменений в Порядок организации санаторно-курортного лечения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 279н»

С 1 января 2022 года санатории будут обязаны принимать пациентов на лечение в соответствии с клиническими рекомендациями и с учетом стандартов оказания медицинской помощи. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе сообщается, что «срок пребывания в медицинской организации, указанной в путевке на санаторно-курортное лечение, может быть скорректировать медицинской организацией с учетом дней отсутствия (опоздания) гражданина».

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Напомним, два года назад была принята Стратегия развития санаторно-курортного комплекса. Цели - повысить доступность лечения и улучшить материально-техническое состояние санаториев. Тогда сообщалось, что из 1800 российских здравниц 44% относятся к государственной форме собственности, 3% – к муниципальной, 53% – к частной. Из 495 государственных санаториев к федеральным относятся 140 организаций, региональным – 355 организаций. Наибольшее число государственных здравниц сосредоточено в Республике Крым, Краснодарском и Ставропольском краях.

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А в 2019 году Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому до IV квартала 2021 года Минздрав, Роспотребнадзор, Минприроды и Роснедра должны разработать классификацию природных лечебных ресурсов (лечение минеральными водами, грязями - Прим.ред.) и медпоказаний для лечения в санаториях. Помимо этого, Минздрав в дальнейшем должен был внести соответствующие изменения в перечни показаний для санаторно-курортного лечения. По некоторым заболеваниям Минздрав - разработать дополнительные клинические рекомендации.

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