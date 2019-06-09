Дерматолог назвал три витамина, предотвращающие старение

По словам врача-дерматолога Станислава Арканникова сохранить молодость кожи лица помогут три витамина: А, Е и С. Витамин А отвечает за выработку коллагена, витамин Е избавляет от преждевременных морщин, а витамин С нейтрализует вредные вещества.

Врач-дерматолог Станислав Арканников рассказал «Аргументам и фактам», что сохранить молодость кожи на лице помогут витамины А, Е и С. Витамин А (или ретинол) отвечает за регенерацию клеток, дефицит именно этого витамина "ощущается" на лице. Благодаря ему вырабатываются коллаген и эластин, также он помогает в борьбе с пигментацией.

«Это форсированное старение по мелкоморщинистому типу, неприятные пигментные пятна, сухость, землистый оттенок, различные высыпания и в целом преждевременное, не соответствующее возрасту увядание кожи», — прокомментировал врач недостаток витаминов.

Витамин Е необходим для регуляции работы сальных желез, защиты от ультрафиолета. Еще одно важное свойство - он помогает восстанавливать кожу после повреждений и предотвращает раннее появление морщин.

Витамин С нейтрализует вредные элементы - свободные радикалы. Дерматолог подчеркивает, что этот витамин с трудом проникает в кожу, поэтому лучше делать инъекции.

Также Арканников напомнил, что не стоит забывать и про другие витамины, но прежде чем назначать самим себе любые витаминные препараты, нужно проконсультироваться с врачом.