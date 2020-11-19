Пациенты просят Мишустина о помощи - из аптек пропали жизненно важные препараты

Из аптек пропали препараты, необходимые пациентам с ревматизмом и другими серьезными хроническими, в том числе аутоиммунными заболеваниями. Глюкокортикоиды - метилпреднизолон, преднизолон, дексаметазон, гидрокортизон назначают и для лечения COVID-19. Всероссийский союз пациентов обратился к Мишустину с просьбой организовать бесперебойную поставку лекарств. Резкая отмена может грозить тяжелыми поражениями внутренних органов, вплоть до летального исхода.

Всероссийский союз пациентов, Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева, "Возрождение" - общество объединяющее детей и взрослых с ревматологическими заболеваниями, обратились к Михаилу Мишустину с просьбой наладить поставку лекарств, необходимых страдающим хроническими ревматическими заболеваниями. Из аптек в регионах РФ пропали метилпреднизолон, преднизолон, дексаметазон и гидрокортизон. Также организации просят Мишустина увеличить объем производства необходимых лекарств, а в случае необходимости экстренно закупать их за рубежом.

Причина пропажи - повышенный спрос. Глюкокортикоиды сейчас назначают пациентам с коронавирусной инфекцией. Впрочем, преднизолон и прежде периодически исчезал из аптек.

Как сообщает Российская ревматологическая ассоциация «Надежда», пациенты с ревматическими заболеваниями не могут купить метилпреднизолон и преднизолон в аптеках: совсем нет метилпреднизолона в форме раствора и очень ограничено количество препарата в таблетках. По льготе эти лекарства могут получить только пациенты с ревматоидным артритом, системной красной волчанкой и анколизирующим спондилитом или пациенты с любым ревматическим заболеванием, имеющие справку об инвалидности. А заболеваний, при которых они требуются, гораздо больше. «Надежда» провела опрос в разных регионах - 53% пациентов с инвалидностью рассказали, что не могут получить препараты даже по льготе.

Пациенты получали ответы на свои запросы от производителя. Так, в октябре 2020 года производитель лекарства «Метипред» (МНН - метилпреднизалон) Орион Фарма сообщал, что был перерыв в поставках в связи с повышенным спросом, техническими задержками производства и введением маркировки. "С 16 октября 2020 партии «Метипреда» начали поставляться на территорию России (подробности в прикреплённом письме). Но объёмы партий, судя по всему, сильно меньше спроса, - сообщает "Надежда". - Что касается лекарства «Метипред» в форме раствора, то партия в Россию на момент 10 ноября 2020 в Россию не поступила и объём партии существенно меньше спроса на препарат. Другой производитель метилпреднизолона («Медрол» в таблетках, «Солу-Медрол» раствор) – компания «Пфайзер». По официальной информации, полученной от производителя, поставки таблеток «Медрол» запланированы на конец ноября 2020 года, далее на январь 2021 года. Поставки раствора «Солу-Медрол» к настоящему времени не запланированы".

Пациентам с хроническим ревматизмом стероидные гормоны необходимы по жизненным показаниям. При резкой отмене препарата может наступить резкое обострение, развитие тяжелых поражений внутренних органов. Осложнения могут привести к летальному исходу.

Кроме того, как предупреждала Ассоциация ревматологов России, при обострении хронического ревматизма у пациента возникает риск тяжелого течения COVID-19.

© Доктор Питер