Роспотребнадзор рассказал, как вирусы и бактерии передаются "по телефону"

Мобильный телефон может быть источником заражения коронавирусом, гриппом и других вирусных респираторных инфекций. В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно дезинфицировать смартфон, чтобы уберечься от инфекционных болезней.

В Роспотребнадзоре напомнили, что мобильный телефон - один из явных накопителей и переносчиков возбудителей различных инфекционных заболеваний.

Одна из причин такой \"заразности телефона\" - владелец далеко не всегда берёт его чистыми руками, кладет на далеко не стерильные поверхности, а иногда передает другим. Кроме того, многие берут мобильные телефоны с собой в туалет - место очень «богатое» различными микроорганизмами. При этом вирусы и бактерии оказываются не только на руках - мы подносим телефон близко к лицу.

Даже осознавая, что телефон накапливает на себе инфекцию, большинство пользователей гаджетов никогда их не чистят, боясь повредить. Как защитить себя от \"телефонных\" вирусов и бактерий?

Первое: строго соблюдать гигиену рук – после посещения общественных мест всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Полезно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи), чтобы поддерживать чистоту рук.

Второе: регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него).

Третье: для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ, в том числе коронавирусами, при обработке телефона лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта.

И последний, не менее важный совет от экспертов - телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта, а также в конце каждого рабочего дня.

© Доктор Питер