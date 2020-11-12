Петербургский пульмонолог объяснил, почему храп провоцирует развитие пневмонии

Храп - фактор риска не только внезапной смерти, но и риска развития пневмонии. Почему заболеть воспалением легких можно из-за храпа, как отличить ковидную пневмонию от бактериальной, рассказывает врач-пульмонолог Мариинской больницы Екатерина Маркова.

Храп может спровоцировать развитие пневмонии, говорит врач-пульмонолог Мариинской больницы Екатерина Маркова.

- Это один из независимых факторов риска развития пневмонии, потому что храп — это колебание верхних дыхательных путей глотки, который способствует аспирации (эффекта "засасывания", возникающего из-за пониженного давления - Прим. ред.). Аспирационная пневмония - это воспаление легких, оно возникает при вдыхании вредных пассивных веществ из окружающей среды. Аспирационный механизм присутствует в 80% случаев этого заболевания, а храп прекрасно этому способствует", - объяснила пульмонолог.

В ротоглотке даже здорового человека - множество бактерий. И если из-за храпа слюна как инородное вещество попадает в нижние дыхательные пути, это чревато проблемами.

Одно из осложнений вирусной пневмонии - присоединение бактериальной пневмонии. Как понять, что произошло это самое присоединение? "У пациента повышенная температура сохраняется длительное время, появился кашель и при нем отделяется явно гнойная мокрота", - пояснила Екатерина Маркова.

- Если кашель длительный, настойчивый (в течение 2-3 недель), то в первую очередь это показания к рентгенологическому исследованию грудной клетки. Если мы думаем о ковидной пневмонии, то рекомендуется выполнить не только компьютерную томографию легких, но и рентген в двух проекциях.

Екатерина Маркова рассказала, что пневмонию сложно распознать на ранней стадии, так как клинические признаки (кашель, одышка, повышенная температура) могут быть симптомами разных патологий. В первую очередь пульмонологи ориентируются на несколько признаков: настойчивый кашель, температуру, свежую очаговую инфильтрацию легочной ткани (она выявляется на рентгене). Если есть риск присоединений бактериальной пневмонии к ковидной, назначаются антибитики.

На эти и другие вопросы о пневмонии Екатерина Маркова ответила в официальном Instagram-аккаунте Мариинской больницы. Полную запись эфира можно посмотреть здесь.

© Доктор Питер