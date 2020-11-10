Мариинская больница опубликовала список телефонов, по которым можно узнать о состоянии близких с COVID-19

Телефон сейчас единственная возможность для родственников узнать о состоянии близких, проходящих лечение в ковидных стационарах. В Мариинской больнице предоставили полный список номер телефонов каждого отделения и указали, в какое время можно позвонить, чтобы поговорить с лечащим врачом.

Мариинская больница с начала ноября вновь почти полностью перешла под COVID-19. Медики напомнили родственникам, что любые посещения пациентов в таком стационаре строго запрещены. Узнать о здоровье близкого можно только по телефону.

"По указанным номерам телефонов проводятся беседы с родственниками пациентов, находящихся в инфекционных отделениях и отделениях реанимации и интенсивной терапии. Мы искренне надеемся, что вы с пониманием и терпением отнесетесь к ограниченной возможности совершения личных звонков лечащим врачам", - сообщили в больнице.

Пообщаться с лечащим врачом родные смогут, позвонив по перечисленным номерам в определенное время.

Список номеров инфекционных отделений:

1-е инфекционное отделение - 275-74-87, звонить с 12:00 до 14:00;

2-е инфекционное отделение - 275-73-90, 275-73-89, звонить с 12:00 до 16:00;

3-е инфекционное - 8-999-244-03-46, 275-73-80, звонить с 12:00 до 13:00;

4-е инфекционное - 8-911-033-47-39, звонить с 15:00 до 16:00;

5-е инфекционное - 777-68-31, звонить с 13:00 до 14:00;

6-е инфекционное - 777-68 -41, звонить с 13:00 до 15:00;

7-е инфекционное - 777-68-14, звонить с 14:00 до 15:00;

8-е инфекционное - 275-73-62, звонить с 11:00 до 13:00;

9-е инфекционное - 275-73-64, звонить с 13:00 до 15:00;

10-е инфекционное - 275-73-82, звонить с 14:00 до 15:00;

11-е инфекционное - 275-73-66, звонить с 12:00 до 14:00.

Отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ):

ОРИТ - 8-981-858-34-62, звонить с 11:00 до 13:30;

ОРИТ 1 - 275-72-62, звонить с 12:00 до 13:00;

ОРИТ 2 - 777-69-03, звонить с 12:00 до 14:00;

ОРИТ 3 - 8-981-858-00-86, звонить с 12:00 до 14:00.

Справочная служба по состоянию здоровья:

275-74-65, можно звонить ежедневно с 08:00-20:00;

275-74-46, звонить ежедневно с 08:00-20:00;

605-03-03, звонки принимаются с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 (кроме праздничных дней).

О проблемах с получением информации о состоянии здоровья близких, госпитализированных в «ковидные» стационары города, петербуржцы сообщали еще в мае. Как тогда поясняли «Доктору Питеру» в комздраве, ведомство попросило главврачей больниц улучшить доступ родственников к информации.

© Доктор Питер