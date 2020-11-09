Почему в холода нужно измерять температуру по новым правилам

С наступлением холодов измерение температуры в общественных местах с помощью тепловизоров стало некорректным, надо менять методику, считает эксперт. Так, по его словам, нужно подождать 3-5 минут и измерить температуру повторно - это поможет избежать распространения коронавирусной инфекции.

Председатель совета директоров Инжиниринговой Компании "2К" Иван Андриевский рассказал, что с наступлепнием холодов методику измерения температуры при помощи тепловизоров и лазерных градусников в общественных местах пора менять - сейчас аппаратура может показать некорректный результат.

"Как тепловизор, так и лазерный градусник надо перенастроить. Это не сложно, но нужно вносить поправку в методику измерения. Надо понимать, что если тепловизор или лазерный термометр после входа с холодного воздуха дают результат 36,6, то, скорее всего, у человека температура на градус выше. Это уже 37,6 градусов", – рассказал радио Sputnik эксперт.

Ещё один способ получить точный результат - повторить измерения температуры через 3-5 минут после того, как человек войдет в помещение.

"Если тепловизор зарегистрировал температуру 37 или 36,9, то это уже признак того, что человек имеет повышенную температуру. Если брать сегодняшний день, то это означает, что человек прошел по холодному воздуху, его руки были охлаждены, но температура все равно довольно высокая. Такого человека надо попросить подождать 3-5 минут в теплом помещении и повторно измерить его температуру. Так мы добьемся истинного измерения без погрешности", – уточнил эксперт.

По мнению Ивана Андриевского, эти меры помогут остановить распространение коронавирусной инфекции в общественных местах.