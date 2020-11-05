Как правильно подготовиться к тесту на COVID-19 и получить верный результат

Перед тестом на COVID-19 нельзя курить, чистить зубы, полоскать рот, жевать резинку и употреблять пищу за час до процедуры. Эксперты лабораторий рассказали об основных ошибках, которые допускают врачи и пациенты при взятии теста на коронавирус и подготовке к нему.

В лабораториях, где уже не первый месяц делают ПЦР-тесты на коронавирус, рассказали об основных ошибках врачей и пациентов при взятии мазка. Так, по рекомендациям Минздрава, врач должен взять мазок из ротоглотки и носоглотки. При взятии мазка важна стерильность и пробирок, и зондов, а медработник обязательно должен быть в перчатках.

Чтобы правильно взять мазок из горла, нужно, не касаясь щек и языка, провести зондом по его задней стенке. При взятии проб из носа, зонд вводят в ноздрю на 2-3 см.

«Если медсестра берет только из ротоглотки или только из носа, то есть вероятность получить ложноотрицательный результат», — рассказала РБК заместитель генерального директора «Лабораторной службы Хеликс» Дарья Горякина.

Существует схема взятия мазков: врач надевает перчатки, обрабатывает в них руки антисептиком, расстилает на столе салфетку, на правую сторону которой кладет отработанный расходный материал, на левую — неиспользованный. Затем медработник надевает нестирильную пару перчаток поверх стерильной и собирает зондом биоматериал, прижимая язык пациента шпателем, рассказали пресс-службе лаборатории «Гемотест». В конце процедуры врач кладет верхнюю часть зонда в пробирку, обламывает ее, придерживая крышкой, закрывает. Важно, чтобы верхнюю часть именно обламывали, а не срезали ножницами. Дальше пробирка должна находится в холодильнике (или термосумке) в вертикальном положении.

Важно правильно подготовиться к процедуре забора. Перед тестом нельзя курить, чистить зубы, полоскать рот, жевать жевательную резинку и употреблять пищу за час до процедуры.

«Вышеперечисленные действия могут влиять на количество копий вируса, остающихся на слизистых, а, следовательно, и на результат самого анализа», — объяснила заместитель генерального директора «Лабораторной службы Хеликс» Дарья Горякина.

Придерживаться правил важно, так как это позволит сохранить максимально возможное число пораженных вирусом клеток.

В лаборатории также отметили, что самостоятельный забор при использовании наборов для самовзятия влияет на результат - пациент не сделает мазок так профессионально, как медицинский работник.

Вирус не всегда присутствует в мазке на момент взятия.

«С течением времени после первых клинических симптомов вероятность обнаружения вируса снижается вплоть до неопределяемого уровня», - рассказали в пресс-службе "Инвитро".

Еще важно замечание - вирус могут не обнаружить в мазке из-за позднего взятия. Эксперты напоминают, что лучше сдать тест как можно раньше.