В Роскачестве дали советы аллергикам, как выбрать безопасную зимнюю куртку

В преддверии зимы эксперты Роскачества рассказали, как выбрать идеальную зимнюю куртку, какая верхняя одежда точно не навредит аллергикам и как на ощупь можно определить, действительно ли в пуховике натуральный пух.

Эксперты Роскачества дали советы, которые помогут выбрать идельную зимнюю одежду. Для начала нужно определиться, какая вещь вам больше по душе - из натуральных или синтетичнеских материалов. В качестве наполнителя производители используют натуральный пух и перо утки, гуся, гаги. Также есть наполнители из синтетических волокон, таких как шелтер, холлофайбер, синтепух, изософт, тинсулейт. Некоторые производители смешивают синтетические волокна или шерсть с настоящим пухом, делая комбинированный утеплитель - различные количественные соотношения пуха и пера также влияют на теплоизоляцию.

Куртки из пуха всегда самые теплые, легкие, сохраняют тепло при физической нагрузке, но они привередливы в уходе и из швов могут лезть перья. Самые популярные синтетические наполнители - синтепон, холлофайбер и тинсулейт. Синтепон легкий и дешевый, но не долговечный, холлофайбер легкий, устойчивый к влаге, но не выдерживает сильных морозов, тинсулейт - легкий, износостойкий, но у него высокая цена.

Людям, страдающим от аллергии на перо и пух, рекомендуется выбирать верхнюю одежду из синтетических материалов. Куртки из синтепона, холлофайбера и тинсулейта не вызывают аллергии. Самый гипоаллергенный синтетический наполнитель - холлофайбер. Также эксперты Роскачества советуют обратить внимание на овчину - изделия с таким наполнителем будут теплыми, долговечными и подойдут тем, у кого аллергия на перо. Аллергия на шерсть овцы встречается значительно реже.

Важный лайфхак: при покупке куртки можно понять, какой в ней наполнитель. Пух более мягкий на ощупь, а полиэстерные волокна более грубые и как бы «скрипят» или «похрустывают» между пальцами. Также при надавливании на куртку с наполнителем синтетический утеплитель будет ощущаться как «пружина», тем временем натуральный будет мягко проминаться. Также настоящий пуховик с качественным натуральным наполнителем должен мало весить и легко сворачиваться до компактных размеров.

© Доктор Питер