Сколько минут должны тратить пульмонолог и инфекционист на прием пациента, установил Минздрав

Минздрав установил нормы времени на одно посещение пациента еще для шести врачей-специалистов: пульмонолога, инфекциониста, гематолога, фтизиатра, онколога и хирурга. Самый короткий прием теперь будет занимать 20 минут, а самый долгий - 35.

Новые нормы для приема пациента в амбулаторных условиях установлены еще для шести специалистов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Время на прием теперь будет составлять:

для врача-гематолога - 20 минут;

для врача-инфекциониста - 20 минут;

для врача-онколога - 23 минуты;

для врача-пульмонолога - 26 минут;

для врача-фтизиатра - 35 минут;

для врача-хирурга - 26 минут.

В приказе отмечается, что на посещение пациентом специалиста с профилактической целью для врача-фтизиатра норма времени составляет 80-90% от того, что требуется для приема в связи с заболеванием, для остальных специалистов - 60-70%.

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Напомним, ранее были установлены нормы для других врачей-специалистов. С учетом оформления документации на посещение участкового педиатра или терапевта отведено 15 минут, невролога - 22 минуты, оториноларинголога – 16 минут, офтальмолога - 14 минут, гинеколога - 22 минуты. Рамки для для врача-кардиолога составляют 24 минуты, эндокринолога - 19 минут, стоматолога-терапевта - 44 минуты.

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