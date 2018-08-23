Сколько минут должны тратить пульмонолог и инфекционист на прием пациента, установил Минздрав

Сколько минут должны тратить пульмонолог и инфекционист на прием пациента, установил Минздрав12:13, 30.10.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Минздрав установил нормы времени на одно посещение пациента еще для шести врачей-специалистов: пульмонолога, инфекциониста, гематолога, фтизиатра, онколога и хирурга. Самый короткий прием теперь будет занимать 20 минут, а самый долгий - 35.
Новые нормы для приема пациента в амбулаторных условиях установлены еще для шести специалистов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Время на прием теперь будет составлять:
- для врача-гематолога - 20 минут;
- для врача-инфекциониста - 20 минут;
- для врача-онколога - 23 минуты;
- для врача-пульмонолога - 26 минут;
- для врача-фтизиатра - 35 минут;
- для врача-хирурга - 26 минут.
В приказе отмечается, что на посещение пациентом специалиста с профилактической целью для врача-фтизиатра норма времени составляет 80-90% от того, что требуется для приема в связи с заболеванием, для остальных специалистов - 60-70%.
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© Доктор Питер
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