Тыква не только для Хэллоуина: полезно все, кроме свежевыжатых соков

Тыква - идеальный продукт для тех, кто хочет укрепить иммунитет, похудеть или поддержать здоровый вес. В преддверии Хэллоуина эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбрать тыкву, как ее хранить, а также объяснили, кому она принесет наибольшую пользу.

Эксперты Роскачества рассказали все, что нужно знать о тыкве: как выбирать, хранить, о пользе и вреде яркого овоща. Оказывается, чем тыква ярче, тем она полезней. Все дело в наличии каротина, и чем выше его содержание, тем рыжее плод.

Существует 3 сорта тыквы: крупноплодная, твердокорая, мускатная. Крупноплодные вырастают очень крупными, именно эти тыквы так популярны на Хэллоуин. Такие тыквы богаты сахарами и каротином, подходят для запекания, овощного рагу. В целом виде хранить такую тыкву можно несколько месяцев, а вот в разрезанном ей долго не пролежать. Большие плоды, которые не получится использовать в течение недели, можно почистить и заморозить.

У твердокорых тыкв самые вкусные семечки, также они быстро созревают. Мякоть ее немного жестковата, поэтому такая тыква больше подойдет для приготовления супов. Самый сладкий сорт - мускатный, ее мякоть может содержать до 11,5% сахаров, что делает эту тыкву хорошим десертом. Мускатные сорта обладают выраженным сладким вкусом и дынным ароматом.

"Энергетическая ценность тыквы на 100 г сырого продукта составляет всего лишь 25–37 ккал, а полезных веществ в тыкве очень много. Важно отметить, что все полезные вещества сохраняются и после термической обработки, а вот калорийность тыквы после приготовления увеличивается примерно в два раза из-за простых углеводов, которые присутствуют в составе. Поэтому я рекомендую готовить тыкву так, чтобы она не становилась мягкой, а сохраняла легкий хруст, - рассказала нутрициолог Татьяна Пономарева.

Чтобы правильно выбрать тыкву в магазине, эксперты советуют обращать внимание на внешний вид - плод должен быть вызревшим, а корка плотной. Также у спелой тыквы должен быть подсохший хвостик. Специалисты считают, что размер и цвет овоща на его вкус не влияют.

Покупать половинки тыквы не рекомендуется, потому что гарантировать санитарно-гигиеническую безопасность продукта в этом случае сложно.

При температуре 6–8 градусов и относительной влажности 60–70% целую тыкву можно хранить от четырех месяцев до года, и она не потеряет питательных свойств. Разрезанную тыкву нужно хранить в холодильнике, съесть - в течение недели.

Ещё одно важное замечание от экспертов - не рекомендуется употреблять неразбавленный свежевыжатый тыквенный сок, лучше разбавлять его водой 1:1. Это связано с тем, что в любом свежевыжатом соке большая концентрация органических кислот, которые повышают кислотность желудка. Людям с проблемами ЖКТ неразбавленные соки вообще рекомендуется исключить из рациона.

Кому рекомендуют есть тыкву?

Высокое содержание солей меди и железа делает тыкву полезной при малокровии и атеросклерозе;

Сырая тыква укрепляет сосуды и нормализует давление, поэтому рекомендуется для профилактики болезней сердечно-сосудистой системы;

Витамин С, содержащийся в тыкве, укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с вирусными заболеваниями;

Благодаря высокому содержанию клетчатки овощ выводит из организма шлаки, токсины, снижает уровень холестерина;

Тыква – отличное мочегонное и слабительное средство. Вареная и запеченная она способна активизировать пищеварение и вывести лишнюю жидкость из организма;

Тыква обладает желчегонным действием, поэтому полезна для печени, желчного пузыря, а также улучшает работу желудочно-кишечного тракта;

Тыква ускоряет метаболизм и поэтому считается идеальным ингредиентом для тех, кто хочет похудеть;

Бета-каротин, содержащийся в тыкве, очень полезен для нормальной работы глаз;

Сок из свежей тыквы полезен для нормализации работы нервной системы и действует как успокоительное;

Мякоть сырой тыквы имеет противовоспалительное действие - помогает заживлению ран и очищению кожи.

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