В психиатрической больнице святого Николая Чудотворца новый главный врач

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев представил сегодня коллективу психиатрической больницы святого Николая Чудотворца нового главврача. Им стал Андрей Отмахов. До назначения он занимал должность заместителя главврача психиатрической больницы № 1 им. П.П.Кащенко.

Новым главным врачом в психиатрической клинике святого Николая Чудотворца стал Андрей Отмахов. Сегодня, 26 октября, нового руководителя медучреждения представил коллективу вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

С 2009 года Андрей Отмахов работал заместителем главного врача в психиатрической больнице №1 им. Кащенко. До этого с 2006 года был заведующим отделения в этой больнице. Начал карьеру в Оренбурге - с 1996 по 2006 год работал врачом-психиатром и заведовал отделением в Оренбургской областной психиатрической больнице №1.

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Напомним, психиатрическая больница святого Николая Чудотворца полгода назад осталась без главного врача - Сергея Свистуна, он ушел с этой должности "по возрасту". До сих пор его заместитель Андрей Лесков исполнял обязанности главного врача.

В больнице святого Николая Чудотворца 18 отделений. Ее основная деятельность – оказание специализированной медицинской помощи взрослому населению Адмиралтейского, Фрунзенского и Московского районов города. В больнице 900 коек, дневной стационар расчитан на 25 мест. В

В июле в психиатрической клинике Святого Николая Чудотворца две сотни медработников заперли из-за коронавируса, который у них не был диагностирован. Обсервация из-за угрозы распространения инфекции для сотрудников психиатрической больницы началась 16 июня. А 18 июня стало известно, что в медучреждении обнаружен коронавирус.

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