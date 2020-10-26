Экспертиза Роскачества показала: в магазинных укропе и петрушке больше пользы, чем в выращенных на грядке

Полезна ли зелень, выращенная в тепличных условиях? Как правильно выбрать хороший пучок в магазине? Можно ли продлить свежесть зелени при хранении в холодильнике? Эксперты Роскачества рассказали о преимуществах тепличной зелени и объяснили, на что нужно обращать внимание при покупке.

С наступлением осени свежую зелень на прилавках в магазинах сменяет тепличная. Многие думают, что она практически не приносит пользы. Эксперты Роскачества развеяли этот миф. Оказывается, даже летом зелень на прилавках, в основном, - продукт, выращенный в теплицах, и он может быть полезнее пучка с грядки.

"Растения в горшочках получают питательный раствор через систему трубопроводов и коллекторов. В него входят разбавленные в воде соли кальция, калия, магния, железа. Или же зелень могут выращивать в горшках в торфе в закрытых помещениях с использованием ультрафиолетовых ламп", — объясняет биолог, ученый агроном, плодоовощевод Елизавета Тихонова.

Одно из главных преимуществ тепличных растений - их не нужно защищать от вредителей, следовательно, они не обрабатываются инсектицидами. А как известно, химические ингредиенты, входящие в них, могут повышать риск диабета и сердечных заболеваний. Из недостатков - такая зелень имеет менее выраженный вкус и сниженное количество витамина С. Лампы могут лишь частично компенсировать солнечный свет, необходимый для выработки этого витамина.

Чтобы восполнить дефицит витамина С, нутрициолог посоветовала не подвергать овощи термической обработке.

"Если хотите получить дозу витамина С, нужно есть овощи сырыми, так как он разрушается при термообработке. Много витамина С содержится в шпинате".

Ещё один важный факт: привлекательный вид зелени – это признак здорового растения. Эксперты объясняют, что если у растения хороший вид и яркий цвет, значит, почва была удобрена в меру, а за растением ухаживали.

Пластиковая упаковка или пленка создают необходимую микросреду для лучшего хранения и спасают пучок от быстрого увядания. По словам биолога Елизаветы Тихоновой, в магазине в воздухе находится множество микроскопических грибковых спор и бактерий, которые при контакте с растением вызовут его гниение. Чтобы растение дольше сохранило свежесть, при выборе эксперты советуют соблюдать несколько рекомендаций:

обращайте внимание на внешний вид - зелень должна быть насыщенного яркого цвета;

на пучке не должно быть пятен и пожелтений;

если есть выбор между вариантом в горшочке и в пленке, выбирайте горшочек - зелень с корнями в земле продержится дольше;

обращайте внимание на условия хранения зелени в магазине - если пучок лежит не в холодильнике, он быстро завянет;

не берите пучок со слипшимися листьями - это первые намеки на гниение и признак залежавшегося товара.

Хранить зелень можно в фасовочной пленке или в контейнере, чтобы она не контактировала с кислородом. Эксперты также рекомендуют тщательно промывать зелень с мылом в теплой воде, посколько на ней могут остаться следы питательного раствора. Если вы планируете съесть зелень в сыром виде, её можно замочить в теплой воде на 15-20 минут.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежедневно необходимо употреблять как минимум 400 г фруктов и овощей (за исключением картофеля и других крахмалсодержащих клубней), в том числе зелени, для профилактики таких хронических болезней, как сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет и ожирение, а также для профилактики и смягчения дефицита некоторых питательных микроэлементов.

«Зелень - это источник клетчатки. Если говорить о рекомендациях по содержанию клетчатки в ежедневном рационе, для женщин — это 30-35 гр. в сутки, а для мужчин — около 40-45 гр. в сутки. Клетчатка содержится в зелени, ягодах, овощах, фруктах, цельных зерновых и бобовых», — советует нутрициолог и член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Нагима Семчукова.

Нет таких продуктов, с которыми нельзя было бы сочетать зелень. Если у вас нет индивидуальных медицинских противопоказаний, можно добавлять любимую зелень ко всем блюдам.

© Доктор Питер