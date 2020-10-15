«Сутки без роздыха, и нету воздуха»: Главный инфекционист Петербурга и врачи из разных клиник спели про «красную зону»

Врачи из разных регионов страны спели песню «Красная зона» Владимира Салухова, написавшего слова и музыку. Их объединили в одном клипе: доктора из разных регионов страны, из разных клиник проникновенно рассказывают о работе в ковиде. О том, что теряют коллег и друзей, о том, что работа в СИЗах очень трудна. Видеоролик постят в соцсетях и комментируют: «До слез».

Врачи из Москвы и Московской области, Ханты-Мансийска и Омска, Новосибирска и Кирова поют о красной зоне в клипе, придуманном Владимиром Салуховым. Много и петербургских исполнителей: Игорь Бакулин (СЗГМУ им. Мечникова), Сергей Артюхов (Александровская больница), Наталья Бедрина (Городская больница №40), Дмитрий Синицын (Медцентр «ЭКО-безопасность), Лидия Белоусова (НМИЦ им. Алмазова), Любовь Калинина ММЦ «СОГАЗ», Анастасия Салухова (Мариинская больница).

Автор песни Владимир Салухов - руководитель 1-ой клиники терапии усовершенствования врачей ВМА им. Кирова - привлек к творческому процессу коллег из Военно-медицинской академии - Юрия Халимова, Алексея Полякова и даже главного инфекциониста Петербурга Константина Жданова.

«Труд в медицине, поверь, не мед.

Славы в ней нет, и нет банкнот,

Только готовность помочь всегда.

Нас вспоминают, когда беда.

Снова работаем, снова с заботою,

Снова идем к нашим больным

В красную зону держать оборону.

День простоим, ночь простоим.

Сутки без роздыха, и нету воздуха,

Давят очки, и рот пересох.

Но ты же знаешь зато:

Тебе с небес улыбается Бог.

(...)

Всюду со смертью идет война

В каждой победе своя цена.

В наших сраженьях всего трудней

Что мы теряем коллег-друзей.

И снова кажется, что смерть куражится,

выбрав опять кого-то из нас

Долг свой исполнив,

он вдруг по наклонной тихо угас...»

© Доктор Питер