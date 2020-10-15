«Сутки без роздыха, и нету воздуха»: Главный инфекционист Петербурга и врачи из разных клиник спели про «красную зону»18:30, 15.10.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
Врачи из разных регионов страны спели песню «Красная зона» Владимира Салухова, написавшего слова и музыку. Их объединили в одном клипе: доктора из разных регионов страны, из разных клиник проникновенно рассказывают о работе в ковиде. О том, что теряют коллег и друзей, о том, что работа в СИЗах очень трудна. Видеоролик постят в соцсетях и комментируют: «До слез».
Врачи из Москвы и Московской области, Ханты-Мансийска и Омска, Новосибирска и Кирова поют о красной зоне в клипе, придуманном Владимиром Салуховым. Много и петербургских исполнителей: Игорь Бакулин (СЗГМУ им. Мечникова), Сергей Артюхов (Александровская больница), Наталья Бедрина (Городская больница №40), Дмитрий Синицын (Медцентр «ЭКО-безопасность), Лидия Белоусова (НМИЦ им. Алмазова), Любовь Калинина ММЦ «СОГАЗ», Анастасия Салухова (Мариинская больница).
Автор песни Владимир Салухов - руководитель 1-ой клиники терапии усовершенствования врачей ВМА им. Кирова - привлек к творческому процессу коллег из Военно-медицинской академии - Юрия Халимова, Алексея Полякова и даже главного инфекциониста Петербурга Константина Жданова.
«Труд в медицине, поверь, не мед.
Славы в ней нет, и нет банкнот,
Только готовность помочь всегда.
Нас вспоминают, когда беда.
Снова работаем, снова с заботою,
Снова идем к нашим больным
В красную зону держать оборону.
День простоим, ночь простоим.
Сутки без роздыха, и нету воздуха,
Давят очки, и рот пересох.
Но ты же знаешь зато:
Тебе с небес улыбается Бог.
(...)
Всюду со смертью идет война
В каждой победе своя цена.
В наших сраженьях всего трудней
Что мы теряем коллег-друзей.
И снова кажется, что смерть куражится,
выбрав опять кого-то из нас
Долг свой исполнив,
он вдруг по наклонной тихо угас...»
© Доктор Питер
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Володя Салухов - молодец! Такой проект провернул!!!