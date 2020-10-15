Академик Чучалин назвал витамины и БАДы, способные защитить от ковида легкие и нервную систему

Помочь легким и нервной системе защититься от нового коронавируса можно. Ссылаясь на международные исследования о веществах, поддерживающих дыхательную и нервную систему, рассказал сегодня академик Александр Чучалин на научном конгрессе "Рациональная фармакопея", организованном Ассоциацией клинических фармакологов Петербурга. По его словам, защищаться нам придется долго — до 2025 года.

До 2025 года человечество будет переживать всплески заболеваемости, связанные с возбудителем SARS-CoV-2, в основном осенью и в начале зимы. Значит, надо уметь готовить себя к встрече с этим вирусом. Стратегия первичной профилактики заболеваемости, по словам академика Александра Чучалина, заключается в поддержке органов и систем, которые страдают в первую очередь при попадании этого патогена в организм. Ссылаясь на международные исследования, он рассказал, какие пищевые добавки защищают слизистую дыхательных путей от его воздействия. Это Омега-3 жирные кислоты при ежедневном приеме 300-500 мг в сутки. Необходим также витамин В3 (никотиновая кислота) — он не допускает возникновения матового стекла в легких. Жирорастворимые витамины — А и Д3 способствуют защите слизистой. Эти же витамины нужны и перенесшим ковид для восстановления легочной ткани.

- У заболевших выражены симптомы, связанные с поражением нервно-мышечной ткани. Для ее защиты (восстановления) рекомендуется прием аминокислот L-карнитин и L-аргинин, - сообщил академик.

Как рассказал Александр Чучалин, его впечатлили данные исследователей о ветеринарном препарате Ивермектин (Ivermectin), который изучался в семьях, где был один заболевший. Результаты исследования говорят о том, что прием этого лекарства в 70% случаев предотвратил распространение инфекции в семье.

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