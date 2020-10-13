Роспотребнадзор: Знание алфавита поможет выбрать качественные мясные продукты

Мясные полуфабрикаты выстроены по "алфавиту": от А до Д. В Роспотребнадзоре рассказали, зачем это сделано, как от буквы зависит качество и вкус сосисок или бекона.

В петербургском Роспотребнадзоре рассказали, что обозначает буква на упаковке мясных полуфабрикатов и как по ней выбрать качественный продукт.

В кулинарии существует несколько основных принципов классификации мясных полуфабрикатов:

по группам: мясные и мясосодержащие;

по видам: кусковые, рубленые, в тесте;

по термическому состоянию: охлажденные, подмороженные, замороженные;

по категории: А, Б, В, Г, Д.

Под "алфавитным" обозначением скрывается процент мяса в продукте, рассказали в Роспотребнадзоре.

Лучшие полуфабрикаты – категории А. В их составе мяса больше всего – не менее 80%. В продукции категории Б массовая доля мяса - 60–80%. Полуфабрикатам категории В достается 40–60% мяса, а категории Г - около 20–40%. Замыкает список категория Д – в таких продуктах менее 20% мяса. Из каких ингредиентов состоит остальная часть продукта, которая мясом в так называемм мясном продукте не является, объяснений нет.

Некачественный мясной продукт может стать причиной самых разных проблем со здоровьем. Поэтому, если вы сразу обнаружили, что с ним что-то не так, не стоит его есть или перерабатывать, лучше вернуть в тот магазин, в котором купили. В Роспотребнадзоре поясняют: для возвращения некачественного товара необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией, составленной в двух экземплярах. Документ можно отправить по почте или вручить лично. Важно проследить, чтобы на втором экземпляре продавец указал дату, должность и ФИО.

Согласно Закону о защите прав потребителей, вы вправе потребовать замены на такой же товар или возврата денег, даже если у вас нет чека. Если же продавец отказался заменить товар, вы можете обратиться в петербургский Роспотребнадзор. Связаться с ведомством можно по номеру: 8-800-555-49-43.

Читайте также: Основные правила выбора мясных полуфабрикатов

Как сообщал "Доктор Питер", по данным исследования специалистов Международного агентства по изучению рака (МАИР), риск развития колоректального рака возникает из-за чрезмерного потребления красного мяса и мясной продукции из красного мяса, любви к колбасам, наггетсам, пицце и аналогичным продуктам. Эксперты пришли к выводу, что стейки и сосиски являются такой же угрозой для здоровья, как и сигареты.

© Доктор Питер