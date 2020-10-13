Роспотребнадзор: Знание алфавита поможет выбрать качественные мясные продукты

Роспотребнадзор: Знание алфавита поможет выбрать качественные мясные продукты16:50, 13.10.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
Мясные полуфабрикаты выстроены по "алфавиту": от А до Д. В Роспотребнадзоре рассказали, зачем это сделано, как от буквы зависит качество и вкус сосисок или бекона.
В петербургском Роспотребнадзоре рассказали, что обозначает буква на упаковке мясных полуфабрикатов и как по ней выбрать качественный продукт.
В кулинарии существует несколько основных принципов классификации мясных полуфабрикатов:
- по группам: мясные и мясосодержащие;
- по видам: кусковые, рубленые, в тесте;
- по термическому состоянию: охлажденные, подмороженные, замороженные;
- по категории: А, Б, В, Г, Д.
Под "алфавитным" обозначением скрывается процент мяса в продукте, рассказали в Роспотребнадзоре.
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Лучшие полуфабрикаты – категории А. В их составе мяса больше всего – не менее 80%. В продукции категории Б массовая доля мяса - 60–80%. Полуфабрикатам категории В достается 40–60% мяса, а категории Г - около 20–40%. Замыкает список категория Д – в таких продуктах менее 20% мяса. Из каких ингредиентов состоит остальная часть продукта, которая мясом в так называемм мясном продукте не является, объяснений нет.
Некачественный мясной продукт может стать причиной самых разных проблем со здоровьем. Поэтому, если вы сразу обнаружили, что с ним что-то не так, не стоит его есть или перерабатывать, лучше вернуть в тот магазин, в котором купили. В Роспотребнадзоре поясняют: для возвращения некачественного товара необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией, составленной в двух экземплярах. Документ можно отправить по почте или вручить лично. Важно проследить, чтобы на втором экземпляре продавец указал дату, должность и ФИО.
Согласно Закону о защите прав потребителей, вы вправе потребовать замены на такой же товар или возврата денег, даже если у вас нет чека. Если же продавец отказался заменить товар, вы можете обратиться в петербургский Роспотребнадзор. Связаться с ведомством можно по номеру: 8-800-555-49-43.
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© Доктор Питер
1 комментарий Оставить комментарий
Нашли в морозилке 3 упаковки мясопродуктов.
На одних кал-басках написано "100% мяса", на этикетке - куча наворотов, вкл. ISO, а в составе - свинина, _вода питьевая_ и разных специй-добавок по мелочи. Возможно, из-за воды категория честно обозначена "Б".
Вторая - корейка, состав - свинина + специи-добавки, воды нет. Категория "А". Наверное, тоже честно.
Но это всё - преамбула.
На третьей состав кал-басок - мясо бройлеров, их _кожа_, свинина, крахмал + специи и добавки. И _никакой_ категории, даже "Д". Наверное, оно и под нее не подходит. И упаковочка убогая.
Люди, будьте бдливы! Жене я это строго указал :)