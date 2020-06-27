В Петербурге открылся девятый центр амбулаторной онкологии — в Мариинской больнице

В Мариинской больнице заработал Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Ранее в городе были открыты 8 подобных центров — по одному в разных районах города. До конца года собираются открыть еще 4 ЦАОПа.

Центр амбулаторной онкологии, в котором будут принимать жителей Центрального и других районов города, открылся на базе амбулаторно-консультативного отделения Мариинской больницы. Как сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, там пациенты смогут получить консультацию онкогинеколога, маммолога, онкоуролога, специалиста по опухолям головы и шеи, ЛОР-органов. Специалисты центра будут выполнять необходимые диагностические манипуляции, включая биопсию образований кожи, мягких тканей, лимфоузлов, молочных желез, предстательной и щитовидной желез, а также смогут проводить малые операциии в амбулаторных условиях.

«ЦАОПы нужны для того, чтобы врач первичного звена при малейшем подозрении на злокачественное новообразование мог направить в них пациентов для прохождения полного комплексного обследования, - цитирует пресс-служба Олега Эргашева. - Центры амбулаторной онкопомощи будут организованы во всех районах города в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019-2024 годы».

В 2019 году в Петербурге было открыто 8 центров амбулаторной онкологии: в Выборгском, Курортном, Приморском, Калининском, Колпинском, Красносельском, Фрунзенском и Московском районах. До конца 2020-го власти хотят открыть еще 4 таких центра.

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