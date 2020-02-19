Из обращения массово изымают известное средство от переедания. В нем обнаружили посторонние примеси

Производитель известных таблеток при проблемах с пищеварением «Мотилак» массово отзывает из обращения свой препарат — всего изымают 90 серий. Такое решение фармкомпания «Верофарм» приняла в связи с несоответствием лекарства требованиям по показателю «Посторонние примеси».

Фармкомпания «Верофарм» решила отозвать из обращения 90 серий лекарственного препарата «Мотилак®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные». Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. В надзорном ведомстве поясняют: решение связано с тем, что при изучении стабильности выявлено несоответствие качества этого препарата по показателю «Посторонние примеси». Из обращения отзываются из обращения следующие серии: 230915, 240915, 250915, 271015, 281115, 291115, 311215, 321215, 331215, 341215, 10116, 20116,30116, 40216, 50216, 60216, 70416, 80416, 100416, 110416, 120516, 130516, 140516, 150516, 160516, 180816, 190816, 200816, 210816, 220816, 230816, 240816, 250816, 260916, 270916, 280916, 290916, 300916, 321016, 331016, 341016, 351016, 361016,30117, 40117, 50117, 60117, 70217, 80217, 100217, 110217, 120217, 140517, 150517, 170617, 180617, 190617, 200617, 210817, 220817, 230817, 240917, 250917, 260917, 271017, 281017, 291017, 10118, 20118, 30318, 50418, 60418, 70618, 91018, 101018, 111018, 121218, 131218, 10219, 20219, 30419, 40419, 50419, 70719, 80719, 90719, 110819, 120819, 130819, 141019 производства АО «ВЕРОФАРМ» (Россия).

Росздравнадзор предписал АО «Верофарм» до 11 ноября предоставить сведения об изъятии из обращения вышеуказанных серий лекарства.

Препарат «Мотилак» помогает улучшить моторику желудка. В списке показаний к его назначению изжога, чувство переполнения в эпигастрии, отрыжка, метеоризм, тошнота и рвота разного происхождения.

© Доктор Питер