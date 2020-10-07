Перепутали шайбу с эрекционным кольцом. Врачи и спасатели Петербурга сохранили молодому человеку шанс стать отцом

Сегодняшнее утро дежурной бригаде Мариинской больницы пришлось провести со специалистами из МЧС. Врачам потребовалась помощь в распиливании солидной шайбы, надетой на причинное место молодого человека. Массивное металлическое изделие должно было, по мнению юноши, заменить эрекционное кольцо - cock ring.

Врачи больниц, работающие ежесуточно в режиме оказания экстренной помощи, давно уже ничему не удивляются. В том числе беспечности, с которой люди относятся к своему здоровью. Так, сегодня утром в приемное отделение Мариинской больницы доставили молодого человека, половой орган которого уже едва не почернел: надетая на него металлическая шайба передавила кровеносные сосуды. Молодой человек и его девушка решили, что эта запчасть способна заменить специальное изделие, используемое для усиления полового возбуждения из секс-шопа. Теперь они знают: вещи, используемые не по назначению угрожают не только сексуальному здоровью.

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Как рассказал "Доктору Питеру" дежуривший утром заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии Павел Ермаков, бригада обратилась за помощью к коллегам из МЧС - у врачей нет опыта распиливания металлических предметов такой толщины, расположенных в непосредственной близости от сосудов. Пилили, когда пациент находился под наркозом:

- В операции участвовали, можно сказать, три бригады - анестезиологи, урологи и спасатели. К счастью, для пациента все закончилась легким испугом - его физическому и психологическому здоровью уже ничто не угрожает. Но если бы с обращением за медицинской помощью молодые люди промедлили, все могло бы закончится плохо. Ишемия - обеднение кровотока мягких тканей полового органа - серьезная проблема, чреватая его безвовратной утратой, - рассказал "Доктору Питеру" Павел Ермаков - Это еще одно напоминание о том, что к своему организму надо относиться бережно, ко всем его органам.

По словам врача, инцидент с шайбой на половом члене - вовсе не экстраординарная ситуация для любой больницы экстренной помощи. И для врачей остается загадкой: почему люди не задумываются о последствиях, прежде чем решаются рисковать здоровьем.

Телеграм-канал Mash разместил сегодня видео с операции. И шайбу.

© Доктор Питер