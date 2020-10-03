Боткинские «бараки» дождались ремонта. Начали с покраски стен

В старых лечебных корпусах Боткинской больницы на Миргородской улице начался ремонт. Как сообщили в комитете по здравоохранению, там красят стены, а также проводят сантехнические и электромонтажные работы.

«На сегодняшний день завершены работы по покраске стен в холле и на лестничной клетке одного из лечебных корпусов, отремонтированы кабинеты во врачебном здравпункте для лиц без определенного места жительства, организовано хранение продуктов в складском помещении. Кроме того, завершаются сервисные работы в двух боксах акушерского отделения больницы и в приемном кабинете поликлиники», - сообщает сегодня комздрав на своей странице соцсети ВКонтакте.

Площадка «Миргородская, 3» рассчитана на 522 койки. Там работают инфекционные, хирургическое, акушерское и реанимационное отделения, а также вспомогательные службы. Сейчас на Миргородскую госпитализируют практически всех инфекционных пациентов без COVID-19 - с острыми кишечными и клещевыми инфекциями, хроническими и острыми вирусными гепатитами, ВИЧ, туберкулезом. Пациентов с COVID-19 направляют в комплекс на Пискаревском проспекте.

Напомним, после открытия в 2017 году нового здания Боткинской больницы на Пискаревском проспекте, 49 на исторической площадке оставили в строю только часть старых корпусов — те, которые еще можно как-то эксплуатировать. Остальные - законсервировали. В соответствии с проектом развития больницы планировалось построить современный больничный комплекс не только на Пискаревском проспекте, но и на Бухарестской улице, но в 2014-м строительство на юге города было заморожено. Летом 2018 года сообщалось, что город объявил конкурс на проектно-изыскательские работы по модернизации зданий и территории на исторической площадке, на которые было выделено 30 млн рублей.

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