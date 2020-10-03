Боткинские «бараки» дождались ремонта. Начали с покраски стен

Боткинские «бараки» дождались ремонта. Начали с покраски стен18:36, 03.10.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
В старых лечебных корпусах Боткинской больницы на Миргородской улице начался ремонт. Как сообщили в комитете по здравоохранению, там красят стены, а также проводят сантехнические и электромонтажные работы.
«На сегодняшний день завершены работы по покраске стен в холле и на лестничной клетке одного из лечебных корпусов, отремонтированы кабинеты во врачебном здравпункте для лиц без определенного места жительства, организовано хранение продуктов в складском помещении. Кроме того, завершаются сервисные работы в двух боксах акушерского отделения больницы и в приемном кабинете поликлиники», - сообщает сегодня комздрав на своей странице соцсети ВКонтакте.
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Площадка «Миргородская, 3» рассчитана на 522 койки. Там работают инфекционные, хирургическое, акушерское и реанимационное отделения, а также вспомогательные службы. Сейчас на Миргородскую госпитализируют практически всех инфекционных пациентов без COVID-19 - с острыми кишечными и клещевыми инфекциями, хроническими и острыми вирусными гепатитами, ВИЧ, туберкулезом. Пациентов с COVID-19 направляют в комплекс на Пискаревском проспекте.
© Доктор Питер
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Пройдя по ссылке на страницу комздрава ВКонтакте, можно прочесть следующую информацию : "... Работы по организации сервисного обслуживания выполняются за счет собственных средств больницы силами технических сотрудников. Краска для проведения работ была предоставлена больнице на безвозмездной основе компанией Tikkurila."
То есть, я правильно понимаю, что ремонт выполнен силами сотрудников больницы с помощью спонсорской краски.
Честно? Комздрав! Это позор...