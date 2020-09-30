Чтобы пациента не терзала боль, в НМИЦ онкологии ее замораживают

Пациентке НМИЦ онкологии им. Петрова с IV стадией рака кости замораживают ткани: она лежит на столе КТ — под ее контролем проводится процедура криоаблации. Когда никакая обезболивающая терапия уже не помогает, благодаря «заморозке» невыносимая боль отступит минимум на полгода. Как это происходит и кого можно лечить морозом, «Доктору Питеру» рассказал Георгий Прохоров, профессор, онколог.

Криолечение применяется в онкологии уже давно, но технология, использующаяся для замораживания опухолевых клеток в НМИЦ онкологии им. Петрова, есть только здесь. Она применяется в условиях, когда с ее помощью можно достичь полного излечения, и еще - когда избавить человека от злокачественной опухоли уже нельзя, но можно продлить его время жизни без боли. Впервые в этом году лечение первичного и метастатического поражения костей с применением криоаблации можно получить не только в рамках программы ВМП, а за счет средств территориальных фондов ОМС регионов России, как Петербурга, так и других субъектов РФ.

- У нашей пациентки заболевание прогрессирует – опухоль кости достигла IV стадии — 8,5 см. Каждый вздох сопровождается острой болью, которую невозможно снять даже опиоидными обезболивающими. Мы умеем избавить пациента от этой невыносимой муки, выключив болевую импульсацию межреберных нервов, - рассказал «Доктору Питеру» Георгий Прохоров, онколог, ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Петрова, автор метода. - Это паллиативная помощь - хирурги и онкологи ничего уже не могут сделать, но до хосписа еще далеко, человек может быть активен, может сохранять нормальную жизнь, причем иногда не только в семье. Бывает, состояние после процедуры позволяет даже работать.

Во время процедуры пациент находится на столе компьютерного томографа, с ним работает бригада специалистов (анестезиолог, хирург, рентгенолог). Дольше всего длится навигация под контролем КТ - процесс установки криозондов в зону поражения нервов. Собственно противоболевая пункционная криоаблация занимает всего несколько минут. Процедура выполняется в условиях дневного стационара — ее можно назвать амбулаторной. На следующий день пациентка сможет отправиться домой.

Говорят, кости не болят. Это неправда — болят, причем сильно, болевые ипульсы посылают и нервы, охваченные или придавленные опухолью. Это так называемая местная боль и врачи локально воздействуют на причину ее вызывающую.

- Когда опухоль захватывает несколько ребер, мы устанавливаем криозонды точно в зону межреберных нервов и локально охлаждаем ткани до температуры минус 195 градусов. Одновременно охлаждается и опухоль со стороны соприкосновения с ними. Так мы блокируем нервную передачу - избавляем человека от боли и приостанавливаем рост опухоли – оказываем так называемое циторедуктивное воздействие – подавление клеточной массы опухоли, вызывая ее регресс, - поясняет Георгий Прохоров.

Это воздействие называется стереотаксической криоаблацией поражения костей, она используется как при первичном, так и метастатическом раке. Во время манипуляции пациенту в пораженный участок кости вводится специальный зонд – сверхтонкая трубка, через которую подается жидкий азот.

- Когда мы вводим криозонды, на кончиках каждого из них образуется ледяной шар (температура – до минус 200 градусов) диаметром до 4 см. Сегодня нашей пациентке мы поставили четыре зонда, захватив три межреберья, чтобы охватить большую площадь и заморозить все ближайшие нервы, потому что в этой области – перекрестная иннервация: если один нерв выключить, болевой синдром останется. Криозонды, которые вводятся в область поражения, внешне представляют собой длинную иглу, они могут быть разных размеров – диаметром 1,5 — 2 — 3 мм. Зонд подбирается в зависимости от того, какую задачу мы перед собой ставим. Если нужно «выключить» только нерв, берем иглу 1,5 мм – по сути, это диаметр внутривенной иглы. То есть мы делаем «простой укол», но в глубине оказывается мощное воздействие, - говорит Прохоров.

Абсолютная точность «укола» в этой ситуации бесценна, поскольку злокачественное новообразование расположено рядом со спинным мозгом, там близко сосуды, плевральная полость. Поэтому процедура проводится под контролем КТ. Но есть диагнозы, при которых используется УЗИ-навигация. Чаще — при раке молочной железы, технологию криодеструкции опухолей молочных желез сейчас в центре разрабатывают. В этом случае криоаблация — радикальное лечение, холод уничтожает первичную опухоль и, по сути, избавляет человека от болезни. В качестве основного метода избавления от опухоли она используется еще при опухолях почек, мягких тканей, костей, позволяет сохранить орган — почку, молочную железу — и избежать калечащих хирургических вмешательств, если болезнь еще не запущена.

- Для использования криоаблации гистологическая структура опухоли не имеет значения - нет ни одного вида злокачественных клеток, способных противостоять температуре минус 200 градусов, которые обеспечивает наша медицинская криотерапевтическая система МКС, - говорит ее создатель. - Клетки опухоли погибают, а соединительно-тканные структуры остаются. Самое интересное происходит с опухолью после того, как мы ее заморозили: она начинает рассасываться, выделяя свои антигены. А в ответ на выработку антигенов организм формирует антитела, если он на это еще способен. По научному это называется аутолиз (саморастворение). Процесс завершается, когда на месте опухоли формируется капсула — уменьшенная мертвая опухоль, отграниченная от здоровых тканей оболочкой. Это своеобразный прививочный материал: важно заставить организм увидеть эту уже размороженную опухоль с ее антигенами и ответить выработкой антител. Чтобы они оказали эффект, требуется неоднократная «прививка», поэтому лучшие результаты достигаются у пациентов с несколькими очагами. На IV стадии, когда болезнь распространилась, мы можем ее стабилизировать.

Криоаблация - уже апробированная технология. То есть уже понятно, до какой температуры и с какой скоростью нужно охладить опухоль и как долго нужно удерживать температуру на этом уровне. Затем – с какой скоростью ткани должны оттаять и когда нужно повторить процедуру. Для радикального и паллиативного (когда на фоне химиотерапии опухоль прогрессирует) лечения режимы разные. Но использовать их можно не в любой ситуации. Как поясняет Георгий Прохоров, имеет значение локализация: криоаблацию нельзя использовать, если опухоль проникла в кожу — после ее разрушения может образоваться большая рана; если опухоль образовалась в стенке желудка или кишечника, при ее разрушении может нарушиться целостность стенок этих органов (перфорация); если опухоль расположена в области сердца и вросла в него, заморозка может остановить сердце навсегда.

В отличие от лучевой терапии криоаблация не требует проведения длительных курсов, применима при множественных поражениях костей и не несет лучевой нагрузки. Ее своевременное выполнение позволяет избежать патологического перелома костей и сохранить качество жизни пациента.

Показания для криоаблации:

Гистологически подтвержденный диагноз злокачественного новообразования кости или ее метастатического поражения

IV стадия заболевания, множественные очаги поражения

Невозможность проведения стандартной терапии

Необходимость избежать хирургического вмешательства

Выраженный болевой синдром в месте опухолевого поражения кости, невосприимчивого ко всем видам лекарственной и лучевой терапии.

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