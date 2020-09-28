Главный детский офтальмолог Петербурга: Не просите в школе посадить ребенка за первую парту

Почему школьникам лучше сидеть на последней парте, вредны ли для глаз интерактивные школьные доски и безопасно ли детям носить контактные линзы? В начале учебного года эти вопросы «Доктор Питер» задал Наталье Малиновской, главному детскому офтальмологу Петербурга, врачу Детского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. Раухфуса.

- Наталья Антоновна, заметили ли Вы ухудшение зрения детей после весеннего дистанционного обучения?

- Не могу сказать, что есть какой-то заметный рост патологий органов зрения. За последние полгода цифры по заболеваемости практически не изменились. Безусловно, дети стали чаще «пересиживать» за компьютером, появилось чуть больше детей со спазмом аккомодации, вызванным долгой работой вблизи. Но это проходит само после отдыха. Если говорить в целом об изменениях за последние годы, то их тоже немного. Чаще школьники стали страдать близорукостью, что связано с увлечением гаджетами. Хотя проблема школьной миопии была всегда. Больше стало детей с таким заболеванием как ретинопатия недоношенных (тяжёлое заболевание глаз, сопровождающееся изменениями в сетчатке и стекловидном теле — Прим. ред.). Это связано с тем, что врачи научились выхаживать деток с экстремально низкой массой тела, они часто появляются на свет с незрелой сетчаткой глаза. В Петербурге мы добились очень хороших результатов по лечению ретинопатии недоношенных - последнее время практически нет случаев слепоты.

- Насколько зрение ребенка зависит от генетики? Если оба родителя в очках, значит ли это, что у ребенка обязательно будет плохое зрение?

- Не обязательно, но гены, как говорится, пальцем не прижмешь и то, что запрограммировано наследственностью, мы изменить не можем. Есть генетически заложенный размер, форма и строение глаза — это как размер ноги. Рост завершается к 18 годам и к этому моменту мы имеем окончательное строение глаза и состояние рефракции (процесс преломления световых лучей в оптической системе глаза - Прим. ред.). Например, близорукость передается по наследству минимум в 30% случаев. Однако бывает и по-другому - у обоих родителей нормальное зрение, а у ребенка миопия.

- Говорят, все дети рождаются с дальнозоркостью и только после 6 лет число дальнозорких начинает уменьшаться. Это действительно так?

- Так. Почти все детки при рождении должны иметь дальнозоркость, которая с возрастом проходит. Глаз растет и рефракция меняется. Маленькие глаза обычно дальнозоркие, слишком большие — близорукие. Есть среднестатистический размер — 23,5-24 мм. Если глаз перерастает нормальный размер, то может стать близоруким. Хотя рефракция зависит не только от размера, но и от кривизны роговицы, способности преломления хрусталика.

- Когда острота зрения «единица» для детей становится нормой?

- Считается, что к 7 годам у ребенка должна быть единица. Некоторые дети и в более раннем возрасте могут «прочитать» последнюю строчку в так называемой таблице Сивцева. Это связано с созреванием нервной системы.

- Много ли дошкольников страдают близорукостью? Все-таки в этом возрасте они еще мало читают и сидят за уроками, хотя многие родители и стараются научить свое чадо писать-читать как можно раньше.

- Не много. Для дошкольного возраста более характерны проблемы, связанные с дальнозоркостью, косоглазием, амблиопией — так называемый «ленивый глаз». Это когда у глаз разное строение и один начинает плохо видеть, потому что ему тяжело смотреть. Если при этом еще и глазные мышцы работают несбалансированно, то к амблиопии может присоединиться косоглазие.

- Неужели косоглазие такая распространенная проблема среди дошкольников?

- На нашем отделении микрохирургии глаза, кстати, единственном в городе, лечение детского косоглазия — одно из основных направлений. По исправлению косоглазия мы проводим до 700 операций в год, которые делаем детям начиная с 2-3-х лет. Но не любое косоглазие можно и нужно оперировать. Есть, например, косоглазие, которое четко зависит от дальнозоркости и проходит с возрастом. В этом случае достаточно очков.

- Кроме травм, из-за чего оно может быть?

- Причины разные. Бывает, к примеру, аномалия рефракции у ребенка, глаза начинают сильно напрягаться и развивается так называемое аккомодационное косоглазие. Оно лечится очками. Есть паретическое косоглазие, которое связано с неврологическими нарушениями.

Надо понимать, что косоглазие — это не только косметическая проблема. Поскольку зрительные оси направлены в разные стороны, при косоглазии возникает двоение изображения. Такой «эффект» вызывает очень неприятные ощущения. Если косоглазие развивается у взрослого, у которого уже хорошо развиты связи между зрительными нервами, то переносить его он будет гораздо тяжелее ребенка. С тошнотой, рвотой, головокружением. В детстве, когда связи еще не так крепки, организм решает эту проблему иначе — автоматически «отключает» один глаз. Такой ребенок смотрит либо одним глазом, либо обоими по очереди. И когда мы лечим косоглазие, наша главная цель — научить глаза работать вместе. На той же операции мы можем поставить глаз прямо, но насколько мы сможем полностью восстановить связь между глазами — покажет только время. За эту связь отвечает определенная доля головного мозга, а стереоскопическое или бинокулярное зрение формируется до подросткового возраста. Поэтому проблему косоглазия лучше решить до 12-16 лет. Это очень важно для дальнейшей социальной адаптации, выбора профессии. К примеру, без бинокулярного зрения нельзя стать летчиком, хирургом, работать с микроскопом и так далее. Если человек долго жил с косоглазием и решил прооперироваться лишь в 20 лет, то можно рассчитывать только на косметический эффект. Бинокулярного зрения у него уже не будет.

- Если в лечении косоглазия можно обойтись без операции, а специальных приборов для комплексной и, что немаловажно, бесплатной терапии «Синоптофор» в городе катастрофически не хватает. Как быть?

- В 90-х годах система ортоптических кабинетов была достаточно развита, потом все было разрушено и сегодня мы, по сути, ее восстанавливаем. Два года назад в Петербурге было всего 5 кабинетов охраны зрения, где находятся в том числе «Синоптофоры». Сейчас их 18, но и этого недостаточно. Модернизация поликлиник проводится, но, к сожалению, пока не все завершено до конца. Вопрос зависит от финансирования. Только сам прибор стоит около 1,3 млн рублей.

- В каком возрасте дети начинают сейчас носить очки?

- Все зависит от патологии. Если у ребенка косоглазие, то он может надеть очки и до года. При близорукости — позже.

- Не все родители при появлении проблем хотят сразу надевать детям очки. Некоторые считают, что очки — как костыли и с ними глаза могут совсем облениться. В этом есть доля правды?

- К сожалению, не всегда такой подход родителей заканчивается хорошо для ребенка. Есть определенные показания, по которым очки носить надо. Поднять остроту зрения можно до 7 лет, если говорить о той же амблиопии. В исправлении близорукости больше вариантов и очки не всегда и не всем сразу показаны. Если ребенок хорошо видит вдаль, то очки ему тоже не всегда нужны — показанием в этом случае обычно считается сниженное зрение и косоглазие. Дети в принципе хорошо компенсируют дальнозоркость — даже при плюс 5 мы иногда очки не рекомендуем. Поэтому не стоит думать, что врачи всем подряд их выписывают.

- Что лучше для детей — очки или контактные линзы? В принципе ребенок может справиться с линзами и соблюдать необходимые правила гигиены, чтобы не занести инфекцию в глаз?

- Дети тоже разные. Кто-то купается и ныряет в линзах, а кто-то не снимает их, пока не помоет руки. Явных возрастных ограничений к линзам нет. Мы надеваем их даже трехмесячным детям — например, после удаления односторонней катаракты. Или при разной рефракции, когда на одном глазу плюс 7, а на другом — плюс 1. Надевать ребенку очки с такой разницей в диоптриях нельзя, поэтому на один глаз выписывают контактную линзу. Но линзы это все-таки ответственность и для детей, и для родителей. К нам за год поступает до 5 детей с воспалением глаз из-за неправильного ношения линз.

- А акантамёбный кератит у детей встречаете? Несколько лет назад офтальмологи рассказывали «Доктору Питеру», что в год лечат по несколько десятков петербуржцев, которым в глаз проник опасный паразит. И зачастую болезнь связывают именно с неправильным ношением линз.

- Мы живем в нестерильном мире. Эти паразиты встречаются не только в природных водоемах, но и в водопроводной воде. Заболевание очень трудно поддается лечению, приводит к воспалению роговицы и даже слепоте. Дети с таким диагнозом к нам поступают, но не часто — за последний год двое.

- Начался учебный год, поэтому есть вопрос про школу. В «продвинутых» учебных заведениях сейчас популярны интерактивные доски. И некоторые родители, когда у детей портится зрение, думают, что причина в них. На Ваш взгляд, есть ли связь?

- Для школьников характерно развитие близорукости из-за работы вблизи — чтении, письме «носом». Если интерактивная доска расположена далеко, то при взгляде вдаль глаз, чтобы хорошо видеть, наоборот, должен расслабляться. Мне кажется, интерактивные доски это не то зло, которое дают смартфоны, в которых дети «сидят» постоянно. Чем ближе объект — тем сильнее напрягается глаз, чтобы рассмотреть его. Кстати, часто родители просят посадить ребенка за первую парту, а я всем говорю - для зрения лучше, если он сядет за последнюю и будет смотреть вдаль.

- Даже если у него очки?

- В зависимости от ситуации. Если ребенок близорук и не видит, пусть садится близко. Если он дальнозоркий и носит очки, или у него вообще нет очков - пусть садится далеко. Для глаз это полезнее.

- У дошкольников дальнозоркость, у школьников — близорукость. В подростковом возрасте есть какие-то «свои» проблемы? Изменение гормонального фона в принципе может повлиять на глаза?

- Половое созревание обычно не влияет на зрение. Наоборот, в 14-16 лет у детей замедляется рост организма, в том числе и развитие близорукости. Но если подростки будут подолгу просиживать со смартфонами, проблемы с перенапряжением глаз будут их преследовать.

- Детей сейчас невозможно полностью оградить от гаджетов. Что делать, чтобы сохранить хорошее зрение?

- Главное, наладить правильный режим дня, делать чаще перерывы для отдыха. Также важно заниматься спортом, больше гулять. Во время прогулок глаза расслабляются, даже если ребенок не смотрит на горизонт, что считается очень полезным - волей-неволей он все равно смотрит на деревья вокруг, дальние объекты. При занятиях спортом улучшается кровообращение и развивается прямая осанка, а глаза очень реагируют на ее нарушение.

Гимнастика для глаз • Зажмурьтесь, затем широко откройте глаза. Повторите 4-5 раз.

• Интенсивно моргайте около 10 секунд.

• Посмотрите прямо перед собой, посмотрите на кончик своего носа. Повторите 4-5 раз.

• Не поворачивая голову, посмотрите вверх, вправо, вниз, влево. Повторите 4-5 раз. Затем сделайте это упражнение с вращением глазами в обратную сторону.

• Посмотрите вдаль, затем переведите взгляд на любой близко расположенный предмет. Повторите 4-5 раз.

• Закройте глаза и отдохните 2 минуты.

- Вид спорта важен?

- Для здоровья глаз хорош теннис — настольный или большой. Мячик летит и заставляет работать аккомодацию глаз «близко-далеко». На осанку и, соответственно, на глаза хорошо влияет плавание. Но это мы говорим об относительно здоровых детях. При большой близорукости, к примеру, есть ограничения для спортивной активности.

- Как не пропустить проблемы со зрением у ребенка? Что должно стать «звоночком» для родителей?

- Для этого надо регулярно водить его на профилактические осмотры к офтальмологу. Первый такой осмотр проходит через месяц после рождения, потом в год. Есть врожденные заболевания, которые мы находим именно во время профосмотров. Самое плохое, что можно выявить, ретинобластома глаза. Это злокачественное заболевание сетчатки часто проявляется на первом году жизни — его можно заподозрить при необычном бликовании в глазу. К счастью, ретинобластомы встречаются редко — в год выявляем 2-3 случая. Далее осмотры проводятся в 3 года, 6 лет, затем в школе. Родителям не стоит уповать, что все хорошо, если ребенок нормально ходит и ориентируется в пространстве. В отличие от взрослых, дети никогда не жалуются и стараются показать ситуацию лучше, чем есть на самом деле. Если глаз не видит, ребенок будет подсматривать другим и говорить, что все прекрасно.

Надежда Крылова

© Доктор Питер