Росздравнадзор обнаружил фальсифицированные глазные капли для лечения глаукомы. Подделку удалось обнаружить по этикетке флакона: ее создатели перепутали название бельгийской компании – производителя – вместо «с.а. Алкон-Куврер н.в.» на ней было написано «с.а. Адкон-Куврер н.в.». Отличия выявлены и в графическом исполнении этикетки.

Фальсифицированные капли «Азарга» выявил филиал ведомства в Ростове-на-Дону. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает, что их необходимо изъять и уничтожить. Речь идет о препарате «Азарга, капли глазные 5 мл, флакон-капельницы «Droptainer™» (1), пачки картонные» серий 19А16СА, 19А17NА, на вторичных упаковках которого название производителя указано в редакции: «с.а. Алкон-Куврер н.в.», Бельгия. Как отличить настоящее лекарство от фальсифицированного, можно узнать здесь.

Комбинированные капли «Азарга» назначаются для снижения повышенного внутриглазного давления при открытоугольной глаукоме и внутриглазной гипертензии. Их стоимость колеблется в атеках страны от 850 до 1000 рублей за флакон.

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