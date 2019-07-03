Росздравнадзор изымает из аптек более 40 серий популярного спрея для носа

Росздравнадзор изымает из аптек спрей для носа «Ксилен НЕО» от фармкомпании «Верофарм». Ранее специалисты выявили несоответствие качества по показателю «Родственные примеси».

Спрей «Ксилен» применяется для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки и выделений при остром аллергическом рините, ОРЗ с симптомами ринита, синусите, поллинозе, среднем отите.

Росздравнадзор сообщил об отзыве из обращения сорока серий препарата «Ксилен НЕО, спрей назальный с ароматом камфоры и ментола 0.1% 15 г, флаконы (1), пачки картонные», поскольку ранее в двух сериях (230419, 270419) обнаружили несоответствие качества по показателю «Родственные примеси». Об их изъятии ведомство сообщало еще в июле.

Сейчас из обращения отзывают серии: 11018, 21018, 31018, 41018, 51118, 61118, 71118, 81118, 91118, 101118, 111118, 121118, 131218, 10119, 20119, 30119, 50219, 60219, 70319, 80319, 90319, 100319, 110319, 120319, 130319, 140319, 150319, 160419, 170419, 180419, 190419, 200419, 210419, 220419, 230419, 240419, 250419, 270419, 280419, 290419.

© Доктор Питер