Популярные дешевые таблетки от кашля получились некачественными — производитель отзывает из аптек

Популярные дешевые таблетки от кашля «Мукалтин» производства «Уралбиофарм» неправильно распадаются, а потому Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о том, что они изымаются из аптек.

«Мукалтин» еще с советских времен пользуется популярностью для лечения кашля, особенно у детей. По сути он представляет собой экстракт корня алтея и соды, рекомендуется для выведения мокроты из нижних дыхательных путей в комплексе с другими, более серьезными препаратами. Из-за его дешевизны спрос на эти таблетки всегда высок.

Однако при производстве двух серий препарата возникли нарушения, которые привели к тому, что его качество оказалось под вопросом по показателю «распадаемость». Об этом Роспотребнадзору сообщил производитель - ОАО «Уралбиофарм» (Россия). Он принял решение отозвать из обращения «Мукалтин, таблетки 50 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные» серий 121219 и 91119. Поступивший в аптеки препарат должен быть изъят из аптек. Если вы успели его приобрести, принимать таблетки не стоит.

© Доктор Питер