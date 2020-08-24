Главврачи поликлиник и диспансеров Петербурга отчитались о доходах: от 559 тысяч до 12,1 млн за год

Главные врачи медицинских учреждений, подведомственных администрациям районов, - больниц, поликлиник, диспансеров и женских консультаций отчитались о доходах за 2019 год. У двух руководителей он превысил 12 млн рублей.

Райздравы

Начальники отделов здравоохранения районных администраций в 2019 году заработали от 1,1 млн рублей (Елена Степаненко, начальник райздрава в Курортном районе) до 4,5 млн рублей (Евгений Кукушкин, начальник райздрава в Петроградском районе). Годовой доход большинства не превысил 1,8 млн рублей за год. От 2 до 2,9 млн рублей заработали Юрий Зернюк (Центральный район), Василий Сажнов (Выборгский), Антон Атрощенко (Московский) и Екатерина Братова (Фрунзенский),

Больницы

Среди руководителей стационаров, подведомственных районным властям, о самом большом доходе за год отчитался Дмитрий Решетник, главный врач Николаевской больницы. Согласно декларации, он составил 12,1 млн рублей. Главврач больницы в Петергофе владеет двумя участками, двумя местам на паркинге и тремя машинами - Mitsubishi Padjero 4, Ленд Ровер Ренж Ровер Велар, Мерседес Бенц S 500, двумя лодочными моторами. Также у него в совместной собственности есть квартира площадью 50,7 кв.м.

Далее по размеру годового дохода идет Татьяна Суровцева, главный врач Городской больницы № 20 – она заработала 4,8 млн. В ее собственности три земельных участка от 13 до 21 сотки, доля еще в одном участке, а также жилой дом.

Главный врач Городской больницы №40 в Сестрорецке Сергей Щербак задекларировал доход в 4,2 млн. Главврач колпинской Детской городской больницы № 22 Галина Мельникова заработала в прошлом году 3,5 млн рублей, главный врач Гериатрической больницы № 1 Алексей Дейбук – 3,2 млн рублей, Юрий Новик, главврач Городской больницы Святого Праведного Иоанна Кронштадтского – 2,7 млн, а возглавляющий Городскую больницу № 33 Сергей Журавлев – 2,1 млн.

Поликлиники

Согласно опубликованным на сайтах районных администраций декларациям, годовой доход в 2019 году руководителей районных поликлиник для взрослых в среднем составлял 2-3 млн рублей. Наименьший доход среди коллег показал Сергей Давыдов, главный врач Городской поликлиники № 28 в Адмиралтейском районе – 1,1 млн рублей. Наибольшие были у главврача Городской поликлиники № 3 Василеоостровского района Натальи Чубаровой (9,7 млн) и главврача Городской поликлиники № 19 Фрунзенского района Михаила Карайланова (9,6 млн.). В собственности Натальи Чубаровой значится только квартира 73,5 кв м., Михаил Карайланов владеет долей в квартире 71,2 кв.м. и машиной Volkswagen Тiguan. По 8,5 млн рублей, согласно декларациям, получили доход главврач Городской поликлиники № 54 Калининского района Роман Савинцев (у него есть две машины Hyundai Solaris и Hyundai Tucson, квартира и еще одна в общей совместной собственности) и Любовь Сочкова, возглавляющая Городскую поликлинику № 87 Невского района (у нее в собственности 3 квартиры и участок 14,5 соток). На фоне коллег выделяется также Михаил Сергеев, главный врач Городской поликлиники № 74 в Кронштадте – его доход в прошлом году составил 7,1 млн.

Руководителей детских поликлиник в опубликованных декларациях представлено не так много. Их доходы в среднем составляли около 2 млн рублей. Наименьшую сумму задекларировала Светлана Кряжева, главный врач детской поликлиники № 62 Невского района - 559 тысяч рублей. По 1,1 млн рублей заработали главврачи детских поликлиник № 8 и № 44 в Центральном районе - Надежда Блашенкова,и Михаил Семьюшкин. Лидером по размеру годового дохода стал Илья Силиди, главный врач Детской городской поликлиники № 29 в Калининском районе – за 2019 год он задекларировал доход в 12,1 млн рублей. У этого главврача две квартиры в общей совместной собственности и машина Hyundai Santa Fe. Доход в 7,3 млн рублей получил Вячеслав Васильев, возглавляющий Детскую поликлинику № 68 Красногвардейского района. В его собственности 5 квартир от 30,7 до 59 кв. метров, доля в нежилом помещении и автомобиль Ниссан X-TREIL.

Стоматологические поликлиники

Лидером по размеру полученного дохода в этой категории руководителей стала главный врач Детской стоматологической поликлиники № 4 Кировского района Юлия Сухляева, чей доход составил 10 млн рублей. В ее собственности значится квартира 141,5 кв. метров и автомобиль БМВ X4. Главврач Стоматологической поликлиники №10 в том же районе Роберт Рунге получил годовой доход в 7,4 млн рублей. Доходы остальных руководителей варьировались в пределах 2 - 4,9 млн рублей.

Районные диспансеры

Среди главврачей районных диспансеров по размеру дохода впереди Владимир Гутка, главный врач КВД № 10 в Выборгском районе - он задекларировал 9,9 млн. Согласно декларации, он владеет более 30 участками, квартирой, машинами Volvo S 80 и Volkswagen Tiguan. Второе место у главврача Психоневрологического диспансера №8 Московского района Олега Острецова, заработавшего 7,3 млн рублей. Он владеет небольшой квартирой, участком в 10 соток, садовым домом и гаражом, однако машины у него нет. На третьем месте Владимир Дутов, главный врач ПНД № 1 Василеоостровского района с доходом в 6,9 млн. В списке его собственности половина квартиры 103,7 кв. м., машино-место и автомобиль Хавал Н9.

Более 3 млн рублей за прошлый год заработали также главный врач ПНД № 2 Олег Караулов (4,4 млн), главный врач ПНД Фрунзенского района Борис Бреслав (3,6 млн), главврач КВД №11 Дмитрий Борухович (3,1 млн).

Женские консультации

Руководителей женских консультаций в опубликованных декларациях немного – не будет даже десятка. Большинство из них получили доход менее 2 млн рублей. Главный врач ЖК №18 Адмиралтейского района Ирина Котылевская заработала 3,2 млн, главврач ЖК №22 в Выборгском районе Флора Кутуева - 4,4 млн рублей.

Хосписы и станции скорой помощи

Данные о доходах главврачей хосписов и станций скорой помощи опубликованы лишь в единичных районах. Так, главврач хосписа Хосписа №4 Эдуард Москалев отчитался о доходе в 2,8 млн рублей, Хосписа № 3 Александр Лебединец - в 2,7 млн рублей, Хосписа №1 Руслана Сенчук - в 1,9 млн.

Главный врач Станции скорой медицинской помощи в Колпинском районе Герман Афанасьев заработал в прошлом году 1,7 млн рублей, Вячеслав Целиков в Пушкинском районе - 2,1 млн, Олег Демчук в Петродворцовом районе – 3,6 млн.

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