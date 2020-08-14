ФАС запретила производителю БАДа и медицинскому журналу рекомендовать чрезмерные дозы витамина D

Федеральная антимонопольная служба назвала рекламу биологически активной добавки «Детримакс» недостоверной. Как пояснили в ведомстве, заявленная информация о необходимом суточном объеме потребления витамина D не соответствовала действительности.

Компания «Юнифарм», которая производит БАД «Детримакс» и издатель журнала «Акушерство и гинекология» - компания «Бионика медиа» публиковали в этом журнале рекламу препарата. В ней утверждалось, что для поддержания нормального уровня витамина D в организме может требоваться его потребление не менее 1500-2000 международных единиц (МЕ) в сутки. При этом информация о дозировке витамина D в одной таблетке БАДа «Детримакс 1000» и рекомендуемые к приему дозировки были выполнены красным цветом. По мнению антимонопольщиков, это было сделано специально, чтобы создать акцент на взаимосвязи этих данных.

При этом, согласно Величинам суточного потребления пищевых и биологически активных веществ для взрослых в составе специализированных пищевых продуктов (СПП) и БАД к пище, адекватным уровнем потребления витамина D является 400 МЕ, верхним допустимым уровнем — 600 МЕ, пишут в ФАС.

Как установили антимонопольщики, в рекламе распространяются не соответствующие действительности сведения, а это нарушает закон «О рекламе». Фармкомпании и издателю журнала как рекламораспространителю предписали прекратить нарушения.

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