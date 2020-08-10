«Спросите пульмонолога». Нужно ли принимать аспирин для профилактики осложнений коронавируса?

Петербургские пульмонологи объясняют читателям «Доктора Питера», почему боль в грудной клетке далеко не всегда – симптом ковидной пневмонии, как правильно принимать витамин Д, чтобы не навредить себе и почему аспирин не годится для профилактики инфицирования COVID-19.

Пульмонологи продолжают отвечать на вопросы петербуржцев в рубрике «Спросите пульмонолога». Напомним, читателям «Доктора Питера» отвечают (на фото слева направо): главный пульмонолог Петербурга и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Николаевна Титова, заведующая пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Юрьевна Крошкина, руководитель Городского пульмонологического центра при Введенской больнице Наталья Анатольевна Кузубова, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Андрей Геннадьевич Козырев.

Новые вопросы можно оставлять в комментариях к очередному анонсу, то есть, к этому тексту. В предыдущем тексте ответы на вопросы не публикуются. Вопросы-ответы из него, которые интересуют многих, публикуем сегодня.

- Посоветуйте, пожалуйста, какие витамины лучше пить для восстановления после ковидной пневмонии? Отдельно всегда выделяют витамин D. С чем это связано и есть ли смысл пить витамин D летом, когда и так достаточно солнечного света?

- Доказательная база того, что после пневмонии, вызванной COVID-19, нужно принимать какие-либо витамины, недостаточна. Известно, что витамин Д, наряду со своим основным действием, обладает иммунотропными эффектами. Показана обратная зависимость между его средним уровнем среди населения и показателями заболеваемости и смертности от COVID-19. Однако, до сих пор нет убедительных данных, что курс витамина Д влияет на темпы выздоровления от коронавирусной инфекции. Если принимать витамин Д, руководствуясь лишь теоретическими мотивами, стоит, по крайней мере, предварительно оценить его уровень в крови. Избыток витамина может оказаться опаснее, чем недостаток.

- В сети "гуляет" вирусная инфа о том, что аспирин - одно из лекарств (+антибитиотик) - главное лечение коронавирусной инфекции. Как бы, вирус вызывает тромбоэмболию, а чтобы она не развилась, нужны антикоагулянты, и это - аспирин. Можно ли использовать его в профилактике и лечении заболевания, вызванного ковидом? Учитывая, что антикоагулянты, действительно применяются в больницах.

- Аспирин (ацетилсалициловая кислота) - это антиагрегант, а не антикоагулянт, и его эффективность в отношении профилактики тромбоэмболии лёгочной артерии, провоцируемой SARS-CoV-2, заметно ниже. Обычно он фигурирует среди назначений, если риск тромбоэмболических осложнений оценивается врачом как низкий, и пациент уже принимает ацетилсалициловую кислоту в связи с сердечно-сосудистым заболеванием. На сам коронавирус антикоагулянты, антиагреганты и антибиотики не действуют.

- Подскажите, как часто нужно посещать пульмонолога для общего обследования? Или без причины можно не обращаться к врачу? Какие симптомы, помимо кашля, говорят о проблемах с легкими?

- К симптомам заболеваний лёгких, помимо кашля, относятся одышка, дистантные хрипы при дыхании, боль в грудной клетке, кровохарканье и т.д. Без причин, точнее, без жалоб на самочувствие люди к врачу обычно обращаются в рамках диспансеризации. В большинстве случаев она может проводиться под руководством терапевта. Некоторые респираторные заболевания, например, саркоидоз лёгких, могут протекать без заметной симптоматики (или симптомов нет в период ремиссии). Такие пациенты курируются пульмонологами, но частота визитов здесь зависит от диагноза и устанавливается индивидуально.

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