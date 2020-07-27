«Помогал коллегам в реанимации Боткинской больницы». Умер известный анестезиолог Городского онкодиспасера

Вчера умер заведующий отделением анестезиологии-реанимации Городского онкодиспансера Азам Джауланович Халиков. С первых дней эпидемии он помогал коллегам в Боткинской больнице. И буквально несколько дней назад ушел оттуда, чтобы вернуться в свое учреждение. Коллеги говорят, что смерть была скоропостижной.

- Это был один из лучших специалистов в анестезиологии-реаниматологии в Петербурге. Когда он к нам пришел, помню, хотел сначала стать хирургом, но потом решил, что его призвание – анестезиология-реаниматология, - рассказывает экс-главный хирург Городского онкологического диспансера, а сейчас главный хирург Мариинской больницы Михаил Ханевич. - Творческий человек. Благодаря ему хирурги онкодиспансера начали безбоязненно выполнять сложные длительные операции – его наркозы проходили без осложнений. Показательно: когда надо было оперироваться под наркозом нашим сотрудникам, они обращались только к нему. Он всегда шел навстречу.

Сегодня пресс-служба Городского онкологического диспансера сообщила: «Азам Джауланович трудился в Городском клиническом онкологическом диспансере с 1998 года. 27 лет он посвятил выбранной профессии, из них 22 года отдано нашему диспансеру. Это был профессионал своего дела, готовый делиться своим опытом с коллегами, прекрасный организатор, любящий муж и отец. Уникальный человек и врач. Азам Джауланович всегда был в эпицентре событий, умел проводить филигранные, тончайшие манипуляции, с великим вниманием и пиететом относился к пациентам, их здоровью. Непрестанно совершенствовался, с удовольствиям передавая свои знания и умения коллегам других медицинских учреждений». Ему было 48 лет.

- Он пришел к нам на «усиление», - рассказали о Халикове коллеги из Боткинской больницы. Практически с самого начала эпидемии Азам Халиков работал там в отделении реанимации. Буквально несколько дней назад, ушел, собирался вернуться в онкодиспансер. Чувствовал себя хорошо. Умер дома.

Сегодня на стене памяти на Малой Садовой улице появилось фото еще одного сотрудника Городского онкологического диспансера - 63-летней Татьяны Федоровны Кисляковой, врача клинической лабораторной диагностики. Она умерла 4 июня в больнице Кингисеппа.

© Доктор Питер