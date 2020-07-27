В Роскачестве рассказали, какой хлеб быстро плесневеет и можно ли его есть

Быстрее всего плесень появляется на хлебе, который продается в нарезанном и упакованном виде, поскольку при нарезке увеличивается площадь поверхностей, доступных для плесени. Об этом сообщили в Роскачестве. Специалисты рассказали, можно ли употреблять такой продукт без вреда здоровья.

Плесневение хлеба начинается в момент, когда споры плесени из воздуха попадают на поверхность изделия. В благоприятных условиях спора начинает прорастать, продукт становится непригодным для употребления, рассказали в Роскачестве.

Как пояснили специалисты, только зарождающуюся плесень заметить сложно, поэтому нужно ориентироваться на вкус и запах. О процессе микробной порчи скажет легкий прогорклый или плесневый запах. Такой продукт лучше не есть, говорят в Роскачестве. Дело в том, что плесневые грибы продуцируют вещества, которые могут оказывать острое токсическое или канцерогенное действие. Согласно некоторым исследованиям, такие продукты могут провоцировать аспергиллез, бронхиальную астму, а также влиять на развитие аллергии.

Быстрее всего плесень появляется на хлебе, который продается в нарезанном и упакованном виде. Это связано с тем, что при нарезке увеличивается площадь доступных для плесени поверхностей.

После покупки хлеб рекомендуют хранить в сухом темном месте, при температуре плюс 20–25 °С и влажности воздуха не выше 70%. Хлеб лучше хранить подальше от поверхностей, где образуется конденсат. Также специалисты советуют вынимать хлеб из полиэтиленового пакета, поскольку при таком хранении плесень образуется быстрее - влаге некуда испаряться. Вместо этого хлеб можно положить в бумажный пакет или под полотенце.