 Фитнес-тренер назвал время года, когда легче похудеть

Как правило, многие худеют именно летом. Именно в это время года из-за жары хочется меньше есть и пить много воды. Кроме того, летом много хороших и недорогих ягод, фруктов, овощей и зелени. Об этом рассказал фитнес-тренер, эксперт по снижению веса и сжиганию жира Станислав Милославский.

Некоторые россияне пытаются похудеть круглый год, другие же “отъедаются” зимой, а весной начинают худеть. По словам эксперта по снижению веса и сжиганию жира Станислава Милославского, идеального времени года для похудения не существует - все зависит от человека, а не погоды.

“Правильно было бы сказать: не тяните, обезопасьте свой организм от негативного влияния лишних килограммов, провоцирующих повышенное давление, проблемы с суставами и прочие проблемы со здоровьем. Начинайте худеть, когда осознаете, что вам это надо, и примите решение”, - цитирует специалиста “Вечерняя Москва”.

Однако летом похудеть может быть проще, поскольку в жару хочется меньше есть, особенно жирной пищи. В это же время на прилавках появляются свежие и вкусные овощи, фрукты и зелень. Летом также чаще хочется пить воду, что необходимо для похудения. Кроме того, в теплую погоду можно заниматься спортом на природе, что отлично сказывается на здоровье.

При этом, зимой тоже можно активно заниматься спортом, например, кататься на лыжах или коньках.

Милославский напомнил, что перед началом диеты необходимо проконсультироваться с врачом, например, эндокринологом.