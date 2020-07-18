Российский вирусолог объяснил «самый ранний» симптом ковида по версии испанских ученых

Ученые из Испании опубликовали исследование, согласно которому, самый ранний симптом коронавирусной инфекции - сыпь на слизистых оболочках. По мнению вирусолога Сергея Нетесова, такой симптом присущ не самому COVID-19, а смешанной инфекции, например, энтеровирусу.

Группа испанских ученых провела исследование, посвященное симптомам коронавирусной инфекции. Согласно работе, у 29% пациентов первым делом появлялась сыпь на слизистых оболочках, а затем к этому добавлялись другие проявления болезни.

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов считает, что такой симптом присущ не самому COVID-19, а смешанной инфекции, например, энтеровирусу, который вызывает сыпь во рту. Сыпь может вызвать также корь и краснуха.

«Я могу только предположить, потому что для того, чтобы знать точно, надо сделать анализ. Дело в том, что в исследовании указано, что далеко не все больные имеют этот симптом, а всего лишь часть из них. Это означает, что этот симптом, возможно, не присущ самой коронавирусной болезни, а возможно, что это смешанная инфекция. (...) Моё предположение, что это просто смешанная инфекция с какой-то другой, но с какой, надо, конечно, доказывать путём поиска их маркёров.», — цитирует ученого «Говорит Москва».

Он добавил, что в оригинальной статье не утверждается, что именно коронавирус провоцирует появление сыпи. «На самом деле смешанных инфекций, особенно острых респираторных, их от 20 до 40%, поэтому это, с большой степенью вероятности, просто сопутствующая коронавирусной, дополнительная инфекция».