В 40-й больнице реабилитацию после ковидной пневмонии прошли более 200 петербуржцев

За два месяца в 40-ю больницу в Сестрорецке на медицинскую реабилитацию после ковидной пневмонии поступили более 370 петербуржцев, из них более 200 уже выписали. Сейчас таких пациентов восстанавливают по стандартной программе, как и после любой другой пневмонии. Но по словам главного реабилитолога города Станислава Макаренко, ее недостаточно – им нужны дополнительные процедуры и терапия.

Пациентов, перенесших среднюю и тяжелую ковидную пневмонию, Городская больница №40 начала принимать на медицинскую реабилитацию еще с 13 мая. Их переводили в Сестрорецк из инфекционных стационаров города сразу после лечения. С 27 мая, после выхода постановления главного санитарного врача Петербурга, открылся прием постковидников по направлению из поликлиник. Как рассказал «Доктору Питеру» главный реабилитолог Петербурга, заместитель главного врача по реабилитации больницы №40 Станислав Макаренко, почти за 2 месяца на реабилитацию в стационар поступили 374 петербуржца. К 10 июля домой выписаны уже 214, остальные – еще в процессе восстановления. Более половины госпитализированных – переболевшие ковидом медработники.

По словам Станислава Макаренко, стандартной программы медицинской реабилитации, которая применяется у пациентов с другими видами пневмоний, после ковидной недостаточно. Таким пациентам требуется более интенсивное восстановление и дополнительные процедуры. Но пока врачи работают по «универсальной» схеме в рамках действующего тарифа ОМС, утвержденного более 10 лет назад. Сегодня на реабилитацию пациента с любой пневмонией «затяжного течения в стадии разрешения» больница получает из средств ОМС около 46 тысяч рублей за 21-дневный курс. По словам Станислава Макаренко, нужно в два раза больше.

- Сейчас на рассмотрении городской тарифной комиссии новый тариф, который составлен с учетом временных рекомендаций Минздрава, рекомендаций Всероссийского общества реабилитологов. Он практически вдвое больше действующего. С первого раза нам не удалось его утвердить, поэтому мы подали заново. Он адаптирован именно под ковидную пневмонию, более насыщен процедурами, медикаментозной поддержкой, - говорит реабилитолог.

В частности, одним из главных дополнений постковидной реабилитации, если будет утвержден новый тариф, станет оксигенотерапия (или кислородотерапия – Прим. ред.), которая может быть как гипер-, так и гипобарической («горный воздух»). Также врачи рассчитывают добавить в программу больше лечебной гимнастики, включить исследования на антитела к коронавирусу, более дорогостоящие методы диагностики.

- Для отслеживания динамики пациентов после ковидных пневмоний требуется компьютерная томография. В действующий тариф включена только рентгенография легких, которая в этом случае менее целесообразна. Стоимость же исследований отличается в разы, - говорит Станислав Макаренко.

Кроме того, тяжело переболевшим COVID-19 нужны более частые встречи с психотерапевтами и медицинскими психологами – индивидуальные и групповые. По словам главного реабилитолога, многие из пациентов после болезни страдают депрессиями, повышенной тревожностью, не могут побороть страх смерти и вернуться к обычной жизни. Не входят в действующий тариф и средства индивидуальной защиты, которые необходимы. Несмотря на то, что врачи называют переболевших ковидом идеальными пациентами – из-за того, что они уже пережили свою болезнь и не могут заразить окружающих.

- Они, действительно, идеальные. Но, к сожалению, коронавирусная инфекция непростая и никто пока не может гарантировать, что риска повторного заражения нет. По нашим наблюдениям, антитела IgG, отвечающие за длительный иммунитет, вырабатываются только у 30% переболевших ковидом. У легких пациентов, как правило, они вообще не обнаруживаются.

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По словам Станислава Макаренко, под медицинскую реабилитацию ковидных пациентов в сестрорецком стационаре отдано около 300 коек. Курс восстановления рассчитан на 21 день. Сегодня большинство пациентов поступают переводом из других больниц. Из поликлиник тоже есть, но таких пока немного. Есть уже и очередь на плановую госпитализацию – около 200 человек. Пока в Петербурге медицинской реабилитацией после средних и тяжелых ковидных пневмоний занимаются только два стационара – кроме больницы в Сестрорецке, еще Николаевская в Петергофе. Остальные медучреждения, где есть реабилитационные отделения, по словам главного реабилитолога, будут подключаться по мере выхода из «ковид-программы».

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