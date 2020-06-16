В Николаевской больнице рассказали, как попасть на реабилитацию после вирусной пневмонии

Петербуржцы, перенесшие вирусную пневмонию, с полисом ОМС могут пройти бесплатный курс реабилитации в Николаевской больнице. Специалисты рассказали, зачем она нужна и как туда попасть.

В Николаевской больнице началась реабилитация пациентов, перенесших вирусную пневмонию. Как пояснили в медучреждении, одним из осложнений вирусной пневмонии может стать пневмофиброз. Говоря простыми словами, это значит, что на месте очагов воспаления начинают образовываться рубцы и эти участки в будущем не будут участвовать в процессе вентиляции легких. Это может привести к хроническому кислородному голоданию.

Избежать таких последствий поможет ранняя специализированная реабилитация, направленная на сдерживание развития фиброзной ткани, увеличение жизненной емкости легких, повышение иммунитета и неспецифической резистентности организма.

Курс реабилитации, который предлагают в Николаевской больнице, рассчитан на 2-3 недели: в нем предусмотрены комплексные занятия лечебной физкультурой, занятия на тренажерах, лечебный бассейн, разнообразные физиотерапевтические методики для активации выведения мокроты из трахео-бронхиального дерева и другое. Для пациентов с полисом ОМС курс будет бесплатным.

Критерии прямого перевода из стационара или направления из поликлиники на реабилитационное лечение следующие: температура должна быть менее 37 градусов, сатурация - более 95%, положительная динамика разрешения инфильтрации по данным КТ, два отрицательных результата лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР, ДН (дыхательная недостаточность) 0-1, отсутствие декомпенсации сопутствующих заболеваний. Отборочная комиссия по медицинской реабилитации временно проводится заочно.

Для отборочной комиссии по медицинской реабилитации необходимо предоставить скан паспорта, полиса ОМС, направления из поликлиники или переводного эпикриза, данных медицинских исследований (выписки, заключения, снимки и т.п.), два отрицательных теста на коронавирус, а также указать свой номер телефона. Документы можно выслать по e-mail: b37@zdrav.spb.ru, petergof.reab@yandex.ru (с пометкой в теме письма «На отборочную комиссию по реабилитации»), по факсу: +7 (812) 409-75-01 (с аналогичной пометкой) и почтой России: 198510, Санкт-Петербург, Петергоф, Константиновская ул., д. 1 (пометка: «На отборочную комиссию по реабилитации»).

Дополнительные вопросы можно получить по номерам телефонов: +7-981-133-57-28, 409-77-17.

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