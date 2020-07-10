В Роспотребнадзоре назвали инфекции, которыми можно заразиться на пляже. Некоторые из них страшнее ковида

Заразиться коронавирусом в открытых водоемах нельзя, поскольку его убивают солнечные лучи. Однако есть и другие болезни, напомнили в Роспотребнадзоре. Например, лептоспироз, гепатит и брюшной тиф.

С приходом тепла многие петербуржцы проводят время у воды, несмотря на то, что Роспотребнадзор признал все водоемы небезопасными. В ведомстве напомнили, какими инфекциями можно заразиться при купании.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, коронавирусом в открытом водоеме заразиться нельзя - его убивают солнечные лучи. Однако есть и другие инфекции. Например, искупавшись в грязном озере, можно на себе узнать, что такое «зуд купальщика». Мелкую зудящую сыпь вызывает церкариоз. Эту инфекцию переносят утки, человеку она не передается, но может спровоцировать аллергическую реакцию. Кроме того, можно заразиться лептоспирозом. Эта опасная бактериальная инфекция, которая передаётся людям от животных и поражает печень и почки. Сначала появляется головная боль и жар, начинает болеть живот, затем краснеют глаза и появляется желтуха. При появлении таких симптомов Роспотребнадзор советует срочно обратиться к врачу.

Также в грязной воде можно подхватить ротавирус. Симптомы (диарея, рвота, высокая температура) появляются не сразу - инкубационный период у взрослых составляет от 15 часов до недели. «Этиотропного лечения нет, но есть прививка, которую необходимо сделать малышам и людям с сердечными заболеваниями, для которых обезвоживание может нести огромную опасность. Лечение ротавируса симптоматическое: обильное питье, регидратация с помощью специальных растворов, жаропонижающие лекарства, диета».

Из сточных вод к человеку могут попасть лямблии. Особенно рискуют дети, которые при купании часто глотают воду. Симптомы (боль в животе, тошнота, жидкий стул) могут появиться через 1–2 недели. При появлении признаков заболевания необходимо сдать анализ на лямблии, и если он будет положительным, то врач назначит антибиотики и диету.

Помимо этого, в воде можно заразиться гепатитами А и Е, холерой, дизентерией, сальмонеллёзом, эшерихиозом и даже брюшным тифом.

Эпидемиологи советуют не купаться, если на теле есть незажившие ранки, не глотать воду, а после купания ополоснуться чистой водой.

© Доктор Питер