С 1 июля в России отменяется автомобильный знак «Инвалид»

С 1 июля 2020 года в российских бюро медико-социальной экспертизы перестанут выдавать автомобильные знаки «Инвалид». Ранее они давали право на пользование бесплатной парковкой инвалидам-водителям.

С 1 июля 2020 года в России отменят автомобильный знак «Инвалид», которые с 2018 года выдавали в бюро медико-социальной экспертизы. Такие знаки давали право на парковку на местах для инвалидов.

Как сообщают в Петербургском городском бюро МСЭ, по приказу Министерства труда и социальной защиты № 724 «Об утверждении порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования», с 1 июля основанием для пользования парковкой будет регистрация машины в Федеральном реестре инвалидов. Включить в реестр можно только один автомобиль.

Человек с ограниченными возможностями, его законный или уполномоченный представитель должны подать заявление в Пенсионный фонд, а оттуда сведения передадут в реестр. Подать заявление можно будет через Единый портал госуслуг или через МФЦ.

Право бесплатной парковки будет распространяться на инвалидов с I и II группой инвалидности, а также на инвалидов III группы, если способности к самостоятельному передвижению ограничены, а также yf россиян, получивших опознавательный знак «Инвалид» до вступления в силу новых правил.

В течение шести месяцев устанавливается переходный период. За это время инвалид или его представитель должны подать заявления. До подачи и включения в федеральный реестр, на автомобилях должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид».

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