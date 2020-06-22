В Роскачестве рассказали, как похудеть на окрошке

Окрошка может стать отличным диетическим блюдом, если привычные продукты заменить на низкокалорийные. Например, специалисты Роскачества советуют вместо колбасы добавить отварное филе курицы или индейки, а в качестве заправки использовать кефир низкой жирности или минеральную воду.

Окрошка считается идеальным летним блюдом: она насыщает и при этом не создает чувства тяжести в желудке. Кроме того, этот суп служит дополнительным источником жидкости, что особенно важно в жару.

В классический рецепт окрошки входит картошка, редис, огурцы, яйца, зелень, докторская колбаса, а для заправки чаще всего используют квас, кефир или сметану. В среднем порция (300–400 г) содержит около 380–420 ккал. Чтобы снизить калорийность, эксперты Роскачества рекомендуют изменить состав окрошки, например, заменить колбасу на отварное мясо курицы или индейки.

«Для тех, кто следит за весом, лучше всего делать окрошку на кефире низкой жирности или минеральной воде. Можно заправлять окрошку таном, но тан не всем подойдет из-за большого количества соли. Если любите традиционную окрошку на квасе, желательно готовить квас самим или покупать домашний квас без добавленного сахара», - говорит эндокринолог Наталья Фадеева.

Окрошку на квасе и с мясом лучше не есть перед сном. Специалисты пояснили, что мясо содержит тирозин, который мешает заснуть мозгу, а квас может сповоцировать газообразование и вздутие живота.

Кроме того, кефир и квас нежелательно употреблять страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Также напитки, полученные в результате брожения, не рекомендуются при желчекаменной болезни, а сладкий квас противопоказан при сахарном диабете.

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