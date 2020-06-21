Чтобы помнили. Старинные могилы петербургских врачей спасает скромная учительница музыки

Учительница музыки Татьяна Ганф более полувека ищет заброшенные могилы петербургских врачей. Находит и возвращает им имя, а с ним - судьбу и биографию. О своих поисках исследовательница рассказала «Доктору Питеру».

Интерес к заброшенным могилам превратился в главное дело жизни Татьяны Ганф, она по крупицам собирает в архивах информацию об умерших врачах, ищет родственников.

- Как-то так вышло, что именно врачи стали предметом моего исследования. Раньше было принято писать на памятниках профессию — врач, профессор медицины. Но многие документы утеряны, у некоторых не осталось потомков, - говорит Ганф.

Татьяна Иннокентьевна уверена, что человек жив, пока жива память о нем - за годы своих исследований она вернула из небытия сотни медиков. А началось все еще в детстве.

- Многие мои родственники похоронены на Богословском кладбище, - рассказывает Татьяна Иннокентьевна. - Я была еще девочкой-подростком, когда умер мой отец. Мама очень не любила ходить на кладбище, каждый визит туда доставлял ей много страданий, и поэтому она посылала меня. Одной мне было тяжело ухаживать за могилкой, поэтому я поджидала какую-нибудь тихую благочестивую бабуленьку, предлагала ей помощь в убранстве могилы, а она потом помогала мне. И вот эти встреченные мною старушки показывали мне могилы самых разных людей. Что-то рассказывали о них. Но информация была обрывочной. И я никак не могла понять, как это — человек прожил такую яркую жизнь, а про него вообще ничего не известно?!

- Оставляю записки на могилах — в бутылке или пакете — с просьбой откликнуться тех, кто знает усопшего или его родственников. Люди часто отзываются. Так, например, был найден Борис Висленев, врач, выпускник Военно-медицинской академии. Оказалось, что его дочь тоже была врачом и во время Великой Отечественной войны спасла от туберкулеза очень известного впоследствии священника из Всеволожска, восстановившего Троицкий храм.

На Богословском кладбище похоронен один из первых педиатров России Александр Николаевич Шкарин. Профессор и начальник кафедры детских болезней Императорской Военно-медицинской академии.

- Во время гражданской войны, голода и разрухи, он проводил исследование причин высокой младенческой смерти. Его наработки потом стали использовать в блокаду. Сам Шкарин погиб в августе 1920 года в Петрограде — он возвращался с ночного вызова к больному ребенку одного высокопоставленного большевика, который прислал за ним свой мотоцикл с водителем. Мотоцикл попал в аварию, столкнувшись с грузовиком. Врач погиб, ему было всего 44 года. Могила Шкарина была разрушена, но в последние годы ее кто-то восстановил.

Восстановлением могил русских врачей в Петербурге, по словам Татьяны Ганф, занимается еще несколько человек — все по частной инициативе.

- Периодически даю объявления на православном радио с просьбой помочь в восстановлении той или другой могилы. Всегда откликается 10-15 человек, в основном женщины. После каждой такой «вылазки» на кладбище испытываю радостный подъем. Непередаваемое чувство сопричастности. Вот на том же Богословском кладбище лежит врач-офтальмолог Владимир Николаевич Долганов. Человек необыкновенный. Последние годы работал в Военно-медицинской академии, виртуозно делал операции, доставал из глаз горелую пластмассу, металл, восстанавливал зрение пациентам. Скончался от голода в конце 1941 года в блокадном Ленинграде. Пришлось мне восстанавливать его могилу, потому что шикарный кладбищенский черный памятник был завален двумя распиленными березами. Целый день катала эти огромные бревна. Когда все растащила, памятник помыла, рухнула без сил. Еле выползла с этого кладбища. Но если бы я этого не сделала, этой могилы бы не было. А теперь смотрю — за ней кто-то стал ухаживать. Рядом похоронены ученики Долганова — врачи-офтальмологи, может, кто-то из их потомков стал присматривать и за могилой знаменитого профессора.

Татьяна Ганф в составе волонтерских групп ухаживает за могилами сестер милосердия, врачей и деятелей Красного Креста. Поправляют покосившийся крест, убирают мусор, обновляют надпись на памятнике.

- На Никольском кладбище Александро-Невской лавры лежит очень много врачей-эпидемиологов, - рассказывает Татьяна Иннокентьевна. - Среди них санитарный врач и статистик Александр Александрович Липский. Множество его работ посвящены вопросам питания. Липский умер в 1915 году. Но могила потерялась, памятник украли, осталось только захоронение его родителей. Основоположник российской эпидемиологии Алексей Петрович Доброславин (умер в 1889 году), первый профессор первой в России кафедры гигиены, был похоронен в некрополе мастеров искусств на Тихвинском кладбище. Читал публичные лекции по гигиене, основал первый в России научно-популярный журнал "Здоровье", разрабатывая вопросы здорового питания, Доброславин даже открыл специальную столовую недорогой и полезной пищи. Первоначальный памятник был утрачен, новую плиту, очень скромную, без креста, поставили только в 1958 году.

Из последних «находок» исследовательницы — могила Григория Скориченко, профессора Военно-медицинской академии, патологоанатома.

- Я нашла его могилу на Богословском кладбище. Случайно набрела на два креста, почти полностью заросших кустарником. Прочитала фамилию мужа и жены, похороненных рядом, и ахнула. Скориченко! Это же человек, который составил монографию к столетию академии, феноменальный труд. Читал лекции о чуме и холере. Я попросила своего знакомого, он приехал с пилами, топорами, и мы восстановили эту могилу.

Ирина Фигурина

© Доктор Питер