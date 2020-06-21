«Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах 

Может быть, мы должны сказать спасибо эпидемии за то, что все, наконец, осознали, какую важную роль в жизни каждого играют медики. Сегодня, в День медицинского работника мы в очередной раз их благодарим за то, что они есть. Коронавирусная реальность спрятала от нас их лица, вместо белых халатов на них - комбинезоны. Но пациенты, которых они спасают, их запомнят.

В группе «ВКонтакте» «Доктор Питер» обратился к своим читателям с просьбой присылать нам фотографии, на которых запечатлены сегодняшние будни врачей, медсестер, санитарок, фельдшеров, работников скорой. Спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв. В День медицинского работника мы публикуем «новое лицо» петербургской медицины. А с ними - комментарии, которые были оставлены на сайте «Доктора Питера» в разные годы благодарными пациентами.

Если вы хотите добавить свое «спасибо» докторам, это можно сделать в комментариях к этому тексту.

Городская клиническая инфекционная больница им. Боткина

«Чистота, порядок и уют. А самое главное это персонал! Лежал с ангиной в 10(11) отделении 6-го корпуса. Медсестры всегда улыбаются, очень вежливо общаются! Врачи на обход приходят во время и с большим вниманием осматривают! Но больше всего порадовал профессионализм и забота! Отдельное спасибо уборщицам за чистоту и поддержание хорошего настроения! Спасибо вам!!! И всех благ!»

Городская больница № 38 имени Семашко

«Перенёс тяжёлую форму вирусной пневмонии. Лечение проходил в отделении травматологии больницы №38 им. Семашко (г. Пушкин). Лечащий врач, Светлана Владимировна Гуйдо, чуткий, внимательный профессионал, обладающий лучшими душевными качествами. В сложнейший для меня период, когда сил на борьбу практически не осталось, она нашла и нужное решение и нужные слова, вселив уверенность в собственные силы. Считаю, что благодаря Доктору и мед.персоналу отделения я Живу. Огромное спасибо За Жизнь!»

Городская многопрофильная больница №2

Городская больница №2 «На отделении пульмонологии с 25 апреля по 8 мая проходила лечение моя мама. Ей 82 года. Врач Дементьева Ольга Федоровна. Большое спасибо! Врачом были проведены необходимые исследования, найдена причина заболевания. И лечащий врач и зав.отд. Валерий Борисович были очень внимательны. Весь мед.персонал произвел очень хорошее впечатление. Всегда были терпеливы и доброжелательны, а для пожилого человека это очень много значит. Спасибо!»

Городская больница святого Георгия

«Хочу адресовать слова благодарности всему коллективу 1-го хирургического отделения. Попала в больницу по скорой на майские праздники. В течение 4 часов сделали полное обследование, поставили диагноз и сняли болевой синдром. За неделю поставили на ноги. Отдельное спасибо коллективу приемного покоя за их профессионализм, оперативность и терпение! Хочется обратиться к поступающим больным и их родственникам: ведите себя адекватно, не хамите. Надеясь на вежливое отношение персонала больницы, ведите себя корректно сами, не позволяйте себе хамства! Еще раз огромное спасибо, доктора!»

Александровская больница

«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам Александровской больницы! Мой папа был экстренно госпитализирован. В приемном отделении очень оперативно провели диагностику. После постановки предварительного диагноза папу сразу перевели в блок интенсивной терапии и подготовили к операции. Операцию выполнили на самом высоком уровне! (…) Большое спасибо всем сотрудникам, принимавшим участие в его лечении! Благодаря вашей слаженной, четкой работе мой папа выжил!»

Мариинская больница

«Оставляю максимально положительный отзыв о Мариинской больнице, а в частности об общей реанимации. Спасибо Павел Игоревич, если б не вы, то непонятно чтобы было сейчас со мной. Также хотел поблагодарить всех сотрудников 4-го инфекционно-кардиологического отделения: врачей (всегда внимательных, но не всегда доверчивых), прекрасный средний персонал (в т.ч. студентов, вызванных для борьбы с ковидом (Игорь, спасибо)), младших медработников (чудесные тётеньки). Они всё терпят от нерадивых пациентов. Большое спасибо заведующей (к сожалению не знаю, как её зовут), что она на обходах терпеливо прислушивалась к моему врачебному (возможно ошибочному) мнению об изменении своего самочувствия»

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Павлова

«Хочу выразить огромную благодарность ПСПБГМУ имени И.П.Павлова за высокий профессионализм всего персонала, эффективное и качественное лечение, доброжелательность и человеческое отношение. Особо хочу выразить свою благодарность отделению эндокринологии: куратору отделения, доценту - Елене Николаевне Остроуховой, зав.отделением - Лискер Анне Владимировне. Спасибо вам за вашу доброту, заботу, высокий профессионализм в своем деле, за оказанное вами внимание, качественное и высокоэффективное лечение. Впервые лично я увидел что они (…) совместно с лечащими докторами и клиническими ординаторами работают в одной дружной команде и искренне переживают не только за здоровье пациента, но и его эмоциональное состояние. Помогают справиться со всеми трудностями которыми приходиться сталкиваться»

НМИЦ им. Алмазова

«Моя глубочайшая признательность всему медперсоналу 5-й реанимации во главе с замечательным человеком и строгим заведующим Кириллом Григорьевичем! Вы спасали мою жизнь долгие 51 день, невзирая на праздники и выходные. Я жива, и продолжаю бороться за жизнь всеми доступными мне средствами. Вспоминаю Вас долгими ночами и благодарю за спасение и лечение. (…) Желаю всем крепкого здоровья, душевной щедрости и всех благ в наступающем году»

Городская больница №15

«Огромное спасибо хирургам 4-го отделения, особенно Петрову Юрию Николаевичу, за высокий профессионализм и доброе отношение! Свекровь попала туда на плановую операцию, теперь молится день и ночь за здоровье Юрия Николаевича. Говорит, что таких врачей за свои 85 лет не встречала. Про больницу слышала разные отзывы, поэтому опасалась равнодушия и непрофессионализма. А попала в руки настоящих профессионалов, которые к тому же обладают самыми лучшими человеческими качествами. Конечно, на отделении очень нужен косметический ремонт, но это далеко не самое главное»

Городская больница № 20

«Никто из врачей не брался меня лечить. А вот Рыбин А. А. и Ахмад Русланович смогли установить проблему моего недуга. Лечение долгое (4 месяца уже) 2 раза делали операцию. Врачи подбадривали, заботились, веселили. Когда надо, жалели. В общем, очень душевный коллектив всего медперсонала и профессиональные врачи».

Клиническая больница Святителя Луки

«В отделении урологии сделали эндоскопическую операцию по поводу аденомы! Спасибо всем врачам, особенно Малевичу! и медицинским сестрам и всему персоналу, и гардеробщице! Результат отличный! В отделении чистота и порядок! Спасибо»

Городская больница № 31

Городской центр по лечению рассеянного склероза при ГКБ № 31 «В больнице проходила лечение в кардиореанимации, а затем и в кардиоотделении моя старенькая мама с инфарктом, потрясающее отношение всех без исключения врачей, медсестер, всегда доброжелательные, профессионалы своего дела, не было даже намека ни у кого на получение каких-то презентов, а проходили лечение мы бесплатно, попав по скорой. Оснащение медоборудованием хорошее. Спасибо всем врачам, всему персоналу»

Елизветинская больница

«Благодарю за качественное, комплексное системное лечение, которое было предоставлено специалистами 2-го неврологического отделения. За душевный комфорт и спокойствие, которые были обеспечены на время лечения. Также благодарю за бережный уход за лежачим больными. Хочу отметить чистоту в палатах обеспечиваемую в палатах добросовестным техническим персоналам (санитарками). Отмечаю высокую квалификацию врачей- специалистов (лечащего врача Магомедова Камиля Рабазановича, врача логопеда, психолога, врачей лечебной физкультуры)»

Городская больница № 26

«Хочу сказать большое спасибо медперсоналу 26-й больницы на Костюшко 2, а именно в приемном отделении (к сожалению, не знаю фамилии доктора) который сделал мне репозицию (вытянул и совместил кости в моем оскольчатом переломе со смещением лучевой локтевой костей). Огромная благодарность лечащему врачу хирургу Леметину Дмитрию Юрьевичу, Высокий профессионализм (в палате были пациентки 80 с большим плюсом возраста после операций шейки бедра, которые довольно быстро восстанавливались после блестящих операций, проведенных Дмитрием Юрьевичем), внимание, точные рекомендации, позитивный настрой и юмор помогают восстановиться и, что немаловажно, справиться со страхами. Современное цифровое оборудование (мне было сделано несколько рентгенов для наблюдения за переломом) в отделении»

Городской клинический онкологический диспансер

«Хочу выразить благодарность своему лечащему врачу Оганесяну Армену Степановичу (1-е онкохирургическое (маммологическое) отделение) за его золотые руки и огромное сердце. Настоящий профессионал! Внимательно, доходчиво объяснил все мои действия до и после операции. С утра на перевязках прямо так и заряжал оптимизмом на целый день, а он нам с нашей болячкой очень нужен. Спасибо, за чуткое, внимательное отношение, способность настроить каждого пациента на позитив и выздоровление. Большое спасибо за ваш милосердный труд за веру и надежду в исцеление!!! Желаю здоровья, семейного благополучия и терпения в вашем благородном труде, дальнейших профессиональных успехов и долгой счастливой жизни. Немного про отделение. Чисто!!! Врачи, медсестры и др. персонал относятся к больным с теплотой и вниманием»

Онкологический центр в Песочном

«От всей души хочу выразить огромную благодарность колопроктологическому отделению онкоцентра за то, что помогли мне в лечении. Сейчас я могу сказать, что надежда есть, я буду жить. Дай бог здоровья всем врачам, особенно заведующему Черниковскому И.Л. за внимание, заботу и за дело! Действительно лечит пациентов, дает нам шанс жить!»

Частная скорая помощь Coris

«Хочу выразить огромную благодарность бригаде скорой помощи CORIS, которая пришла нам на помощь в транспортировке тяжелого пациента. Путь до дома был не близким (более 400 км), но благодаря правильным и профессиональным действиям этих людей, мы не только доехали, но и уже пошли на поправку. Низкий вам поклон за спасённую жизнь. Всех вам благ»

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