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«Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах 

09:18, 21.06.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий

Может быть, мы должны сказать спасибо эпидемии за то, что все, наконец, осознали, какую важную роль в жизни каждого играют медики. Сегодня, в День медицинского работника мы в очередной раз их благодарим за то, что они есть. Коронавирусная реальность спрятала от нас их лица, вместо белых халатов на них - комбинезоны. Но пациенты, которых они спасают, их запомнят.

«Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах 
Фото: Елизаветинская больница

В группе «ВКонтакте» «Доктор Питер» обратился к своим читателям с просьбой присылать нам фотографии, на которых запечатлены сегодняшние будни врачей, медсестер, санитарок, фельдшеров, работников скорой. Спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв. В День медицинского работника мы публикуем «новое лицо» петербургской медицины. А с ними - комментарии, которые были оставлены на сайте «Доктора Питера» в разные годы благодарными пациентами. 

Если вы хотите добавить свое «спасибо» докторам, это можно сделать в комментариях к этому тексту.

Городская клиническая инфекционная больница им. Боткина

«Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «Чистота, порядок и уют. А самое главное это персонал! Лежал с ангиной в 10(11) отделении 6-го корпуса. Медсестры всегда улыбаются, очень вежливо общаются! Врачи на обход приходят во время и с большим вниманием осматривают! Но больше всего порадовал профессионализм и забота! Отдельное спасибо уборщицам за чистоту и поддержание хорошего настроения! Спасибо вам!!! И всех благ!»

Городская больница № 38 имени Семашко

«Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «Перенёс тяжёлую форму вирусной пневмонии. Лечение проходил в отделении травматологии больницы №38 им. Семашко (г. Пушкин). Лечащий врач, Светлана Владимировна Гуйдо, чуткий, внимательный профессионал, обладающий лучшими душевными качествами. В сложнейший для меня период, когда сил на борьбу практически не осталось, она нашла и нужное решение и нужные слова, вселив уверенность в собственные силы. Считаю, что благодаря Доктору и мед.персоналу отделения я Живу. Огромное спасибо За Жизнь!»

Городская многопрофильная больница №2

«Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  Городская больница №2 «Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «На отделении пульмонологии с 25 апреля по 8 мая проходила лечение моя мама. Ей 82 года. Врач Дементьева Ольга Федоровна. Большое спасибо! Врачом были проведены необходимые исследования, найдена причина заболевания. И лечащий врач и зав.отд. Валерий Борисович были очень внимательны. Весь мед.персонал произвел очень хорошее впечатление. Всегда были терпеливы и доброжелательны, а для пожилого человека это очень много значит. Спасибо!»

Городская больница святого Георгия

«Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «Хочу адресовать слова благодарности всему коллективу 1-го хирургического отделения. Попала в больницу по скорой на майские праздники. В течение 4 часов сделали полное обследование, поставили диагноз и сняли болевой синдром. За неделю поставили на ноги. Отдельное спасибо коллективу приемного покоя за их профессионализм, оперативность и терпение! Хочется обратиться к поступающим больным и их родственникам: ведите себя адекватно, не хамите. Надеясь на вежливое отношение персонала больницы, ведите себя корректно сами, не позволяйте себе хамства! Еще раз огромное спасибо, доктора!»

Александровская больница

«Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам Александровской больницы! Мой папа был экстренно госпитализирован. В приемном отделении очень оперативно провели диагностику. После постановки предварительного диагноза папу сразу перевели в блок интенсивной терапии и подготовили к операции. Операцию выполнили на самом высоком уровне! (…) Большое спасибо всем сотрудникам, принимавшим участие в его лечении! Благодаря вашей слаженной, четкой работе мой папа выжил!»

Мариинская больница

«Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «Оставляю максимально положительный отзыв о Мариинской больнице, а в частности об общей реанимации. Спасибо Павел Игоревич, если б не вы, то непонятно чтобы было сейчас со мной.  Также хотел поблагодарить всех сотрудников 4-го инфекционно-кардиологического отделения: врачей (всегда внимательных, но не всегда доверчивых), прекрасный средний персонал (в т.ч. студентов, вызванных для борьбы с ковидом (Игорь, спасибо)), младших медработников (чудесные тётеньки). Они всё терпят от нерадивых пациентов. Большое спасибо заведующей (к сожалению не знаю, как её зовут), что она на обходах терпеливо прислушивалась к моему врачебному (возможно ошибочному) мнению об изменении своего самочувствия»

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Павлова

«Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «Хочу выразить огромную благодарность ПСПБГМУ имени И.П.Павлова за высокий профессионализм всего персонала, эффективное и качественное лечение, доброжелательность и человеческое отношение. Особо хочу выразить свою благодарность отделению эндокринологии: куратору отделения, доценту - Елене Николаевне Остроуховой, зав.отделением - Лискер Анне Владимировне. Спасибо вам за вашу доброту, заботу, высокий профессионализм в своем деле, за оказанное вами внимание, качественное и высокоэффективное лечение. Впервые лично я увидел что они (…) совместно с лечащими докторами и клиническими ординаторами работают в одной дружной команде и искренне переживают не только за здоровье пациента, но и его эмоциональное состояние. Помогают справиться со всеми трудностями которыми приходиться сталкиваться»

НМИЦ им. Алмазова

«Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «Моя глубочайшая признательность всему медперсоналу 5-й реанимации во главе с замечательным человеком и строгим заведующим Кириллом Григорьевичем! Вы спасали мою жизнь долгие 51 день, невзирая на праздники и выходные. Я жива, и продолжаю бороться за жизнь всеми доступными мне средствами. Вспоминаю Вас долгими ночами и благодарю за спасение и лечение. (…) Желаю всем крепкого здоровья, душевной щедрости и всех благ в наступающем году»

Городская больница №15

«Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «Огромное спасибо хирургам 4-го отделения, особенно Петрову Юрию Николаевичу, за высокий профессионализм и доброе отношение! Свекровь попала туда на плановую операцию, теперь молится день и ночь за здоровье Юрия Николаевича. Говорит, что таких врачей за свои 85 лет не встречала. Про больницу слышала разные отзывы, поэтому опасалась равнодушия и непрофессионализма. А попала в руки настоящих профессионалов, которые к тому же обладают самыми лучшими человеческими качествами. Конечно, на отделении очень нужен косметический ремонт, но это далеко не самое главное»

Городская больница № 20

«Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «Никто из врачей не брался меня лечить. А вот Рыбин А. А. и Ахмад Русланович смогли установить проблему моего недуга. Лечение долгое (4 месяца уже) 2 раза делали операцию. Врачи подбадривали, заботились, веселили. Когда надо, жалели. В общем, очень душевный коллектив всего медперсонала и профессиональные врачи».

Клиническая больница Святителя Луки

«Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «В отделении урологии сделали эндоскопическую операцию по поводу аденомы! Спасибо всем врачам, особенно Малевичу! и медицинским сестрам и всему персоналу, и гардеробщице! Результат отличный! В отделении чистота и порядок! Спасибо»

Городская больница № 31

«Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  Городской центр по лечению рассеянного склероза при ГКБ № 31 «Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «В больнице проходила лечение в кардиореанимации, а затем и в кардиоотделении моя старенькая мама с инфарктом, потрясающее отношение всех без исключения врачей, медсестер, всегда доброжелательные, профессионалы своего дела, не было даже намека ни у кого на получение каких-то презентов, а проходили лечение мы бесплатно, попав по скорой. Оснащение медоборудованием хорошее. Спасибо всем врачам, всему персоналу»

Елизветинская больница

«Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «Благодарю за качественное, комплексное системное лечение, которое было предоставлено специалистами 2-го неврологического отделения. За душевный комфорт и спокойствие, которые были обеспечены на время лечения. Также благодарю за бережный уход за лежачим больными. Хочу отметить чистоту в палатах обеспечиваемую в палатах добросовестным техническим персоналам (санитарками). Отмечаю высокую квалификацию врачей- специалистов (лечащего врача Магомедова Камиля Рабазановича, врача логопеда, психолога, врачей лечебной физкультуры)»

Городская больница № 26

«Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «Хочу сказать большое спасибо медперсоналу 26-й больницы на Костюшко 2, а именно в приемном отделении (к сожалению, не знаю фамилии доктора) который сделал мне репозицию (вытянул и совместил кости в моем оскольчатом переломе со смещением лучевой локтевой костей).  Огромная благодарность лечащему врачу хирургу Леметину Дмитрию Юрьевичу, Высокий профессионализм (в палате были пациентки 80 с большим плюсом возраста после операций шейки бедра, которые довольно быстро восстанавливались после блестящих операций, проведенных Дмитрием Юрьевичем), внимание, точные рекомендации, позитивный настрой и юмор помогают восстановиться и, что немаловажно, справиться со страхами. Современное цифровое оборудование (мне было сделано несколько рентгенов для наблюдения за переломом) в отделении»

Городской клинический онкологический диспансер

«Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «Хочу выразить благодарность своему лечащему врачу Оганесяну Армену Степановичу (1-е онкохирургическое (маммологическое) отделение) за его золотые руки и огромное сердце. Настоящий профессионал! Внимательно, доходчиво объяснил все мои действия до и после операции. С утра на перевязках прямо так и заряжал оптимизмом на целый день, а он нам с нашей болячкой очень нужен. Спасибо, за чуткое, внимательное отношение, способность настроить каждого пациента на позитив и выздоровление. Большое спасибо за ваш милосердный труд за веру и надежду в исцеление!!! Желаю здоровья, семейного благополучия и терпения в вашем благородном труде, дальнейших профессиональных успехов и долгой счастливой жизни.  Немного про отделение. Чисто!!! Врачи, медсестры и др. персонал относятся к больным с теплотой и вниманием»

Онкологический центр в Песочном

«Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «От всей души хочу выразить огромную благодарность колопроктологическому отделению онкоцентра за то, что помогли мне в лечении. Сейчас я могу сказать, что надежда есть, я буду жить. Дай бог здоровья всем врачам, особенно заведующему Черниковскому И.Л. за внимание, заботу и за дело! Действительно лечит пациентов, дает нам шанс жить!»

Частная скорая помощь Coris

«Спасибо, доктор», - говорят читатели «Доктора Питера» людям в белых комбинезонах  «Хочу выразить огромную благодарность бригаде скорой помощи CORIS, которая пришла нам на помощь в транспортировке тяжелого пациента. Путь до дома был не близким (более 400 км), но благодаря правильным и профессиональным действиям этих людей, мы не только доехали, но и уже пошли на поправку. Низкий вам поклон за спасённую жизнь. Всех вам благ»

© Доктор Питер

Рубрики: Общество

1 комментарий Оставить комментарий

От всей души хотела бы поздравить своих коллег с профессиональным праздником!
Двойная благодарность коллегам от меня, как от врача по образованию и как от медицинского представителя по роду деятельности. Спасибо за их человечность и понимание!
А теперь стих:)
Дорогие, драгоценные врачи!
Шлем Вам нашей благодарности лучи!
И желаем, чтобы в жизни было так:
Меньше рапортов, отчетов и бумаг,
Меньше нервов, больше радостных минут
И чтоб честно был всегда оплачен труд
Пусть отступит ненавистный всем КОВИД.
Оказавшийся настолько ядовит!
Если ж снова неприятный ждет сюрприз
То пускай всегда на всех хватает СИЗ!
Не сгорать самим, другим даруя свет!
Вам-здоровья крепкого на много-много лет!

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