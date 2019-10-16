Главврач Госпиталя для ветеранов войн пожаловался в прокуратуру на пост депутата о нехватке СИЗов

Главный врач госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов обратился с заявлением в прокуратуру Невского района. Он требует привлечь к ответственности главу муниципального округа «Гавань» Нэлли Вавилину за «распространение недостоверной информации». Речь - о посте в соцсети, в котором депутат рассказывает о проблемах с СИЗами сотрудников подразделения на Старорусской улице.

Пост, который не понравился Максиму Кабанову, был написан еще 20 апреля. О ситуации в госпитале уже тогда открыто говорили и сотрудники, и пациенты. Мало того, проблему со средствами защиты в городских стационарах признавал губернатор Александр Беглов.

«Вот уже более трех недель медперсонал работает в недопустимым условиях, - написала муниципальный депутат Нэлли Вавилина. - Из средств индивидуальной защиты медработникам предоставили только одноразовые шапочки, одноразовые голубые халаты и немного белых строительных комбинезонов из лутрасила. Кто не знает, это такой укрывной материал от сорняков, который пропускает воду. В этих комбинезонах медики ходят уже четвертую неделю. Бахил нет, респираторов нет, щитков нет, очков нет. Больница расположена в старинном здании, абсолютно не приспособленном к приему инфекционных больных: на отделениях общие туалеты, палаты по 3-6 человек, боксы невозможны, разделений зон нет. В результате заболевают врачи, медсестры, санитарки. Медики тесно контактируют с больными коронавирусной инфекцией, а затем едут домой в общественном транспорте, заражая попутчиков и членов семей. При этом все понимают сложность ситуации, никто от работы не отлынивает, наоборот сестры остаются после своей смены, чтобы помочь пришедшим. И приходят на помощь вне смены. Только на одном отделении заболели две медсестры из семи».

Напомним, в Госпитале для ветеранов войн с начала эпидемии к концу апреля заразились более ста медиков. Его подразделения на Старорусской улице на Елизаровском проспекте были закрыты на дезинфекцию. Весь поток пациентов принимал госпиталь на Народной улице, затем открыли временный стационар в «Ленэкспо», также оказавшийся в подчинении Максима Кабанова. Но судя по его жалобе в прокуратуру, проблем с СИЗами во вверенном ему госпитале не было. Массовое заражение медперсонала случилось, видимо, по какой-то иной причине.

- Еще до того, как я придала гласности эту ситуацию с СИЗами, сотрудники госпиталя писали Кабанову официальное письмо, в котором просили обеспечить их средствами защиты, разделить клинику на чистые и грязные зоны, и так далее, - рассказала «Доктору Питеру» Нэлли Вавилина. - Кто ему подсказал вообще обратиться с такой нелепой жалобой в прокуратуру? Цинизм этой истории просто зашкаливает.

Сейчас, как узнал «Доктор Питер», проверку по жалобе Кабанова проводит УМВД Невского района. Нэлли Вавилину уже вызвали в полицию для дачи показаний. О результатах проверки мы обязательно напишем.

А пока остается только гадать, почему вдруг возникла такая бурная реакция главврача на старый депутатский пост в соцсети.

На прошлой неделе Максим Кабанов стал героем публикации, посвященной закупке спецкостюмов для медиков госпиталя. Цена контракта составила более одного миллиарда рублей, «единственным поставщиком» оказался рэпер, никак доселе не связанный с поставками медизделий.

По удивительному совпадению, в тот же день, когда стало известно об обращении Кабанова в прокуратуру, Нэлли Вавилина получила еще один официальный документ, касающийся Госпиталя для ветеранов войн. Это был ответ на депутатский запрос, который Вавилина отправляла месяц назад, 12 мая, министру здравоохранения и губернатору Петербурга с просьбой срочно приехать в «Ленэкспо», чтобы лично оценить условия содержания пациентов. Напомним, петербуржцы жаловались на отсутствие врачей, лечения, на то, что в «Ленэкспо» везли людей без подтвержденного ковида, подвергая риску заражения, что везли пациентов из психоневрологического интерната. В ответе на запрос Вавилиной за подписью вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева (есть в распоряжении «Доктора Питера») сообщается, что «пациенты с психоневрологическими заболеваниями во временном госпитале отсутствуют», вопросы с обеспечением лекарств, средств личной гигиены и водой решены, а количество среднего медперсонала увеличено на 26 человек за счет выпускников медицинских колледжей.

Сейчас, по информации «Доктора Питера» во временном госпитале находится более 500 пациентов с легкой и средней формой коронавируса.

- Ответ вице-губернатора несколько запоздал, - говорит Нэлли Вавилина. - Я ведь просила создать срочную выездную комиссию. Смысл был именно в том, чтобы комиссия приехала срочно. Но ответ я получила только спустя месяц.

Ирина Фигурина

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